Schwimm-WM Lukas Märtens verpasst Rücken-Finale Stand: 15.02.2024 18:59 Uhr

Freistil-Europameister Lukas Märtens hat bei der Schwimm-WM in Doha am Donnerstag (15.02.2024) das Finale über 200 Meter Rücken verpasst - allerdings in seiner Nebenlage

Für Märtens waren die 200 Meter Rücken bereits die dritte Strecke, auf der er in Katar an den Start ging. Am Sonntag hatte der WM-Dritte von 2023 über 400 Meter Freistil erneut Bronze gewonnen und dem Deutschen Schwimm-Verband gleich am ersten Tag der Beckenwettbewerbe die erste Medaille beschert.

Schon doppelt für Paris qualifiziert

Das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris hatte sich Märtens auf dieser Strecke bereits mit Bronze bei der WM im japanischen Fukuoka im Sommer gesichert. In Doha qualifizierte er sich mit einem vierten Platz am Dienstag auch über 200 Meter Freistil.