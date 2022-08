Titelkämpfe in Rom Schwimm-EM - Titelchancen und Probleme Stand: 09.08.2022 11:55 Uhr

Nur 39 Tage nach dem Ende der Schwimm-WM starten am Donnerstag (11.08.22) in Rom die Europameisterschaften. Auch deutsche Schwimmer haben Titelchancen, doch es gibt auch Probleme.

Eigentlich hatte Florian Wellbrock Großes vor in Rom. Fünf Medaillen bei fünf Starts: Was bei der WM in Budapest historisch gut war, sollte auch bei den Europameisterschaften in der "Ewigen Stadt" möglich sein. Doch eine Coronainfektion hat den Schwimm-Olympiasieger aus der Bahn geworfen. Das EM-Programm wird wohl reduziert, die Rekordjagd fällt aus.

"Da ist definitiv Zeit verloren gegangen. Inklusive WM und der Vorbereitung habe ich sechs bis sieben Wochen nicht richtig trainiert" , sagte Wellbrock vor dem EM-Auftakt: "Das merke ich aktuell im Training sehr deutlich."

"Entscheiden von Tag zu Tag"

Dennoch lässt sich der deutsche Schwimmstar die EM im Weltrekordbecken des Foro Italico, wo Paul Biedermann vor 13 Jahren mit Fabelzeiten die Schwimmwelt auf den Kopf stellte, und im Meer vor Ostia nicht nehmen. "Ich bin über jede meiner Strecken gemeldet" , berichtete Wellbrock, "und wir entscheiden von Tag zu Tag und von Rennen zu Rennen, was wir machen und wie wir vorgehen."

Sein Trainer Bernd Berkhahn deutete bereits an, dass der Doppel-Weltmeister die 800 Meter Freistil wahrscheinlich auslassen werde, um "mehr Zeit für die Vorbereitung" auf die 1500 Meter zu haben. Denn sein Schützling sei zwar wieder "voll belastbar" , aber nicht bei "vollen Kräften".

Coronabedingte Verschiebung

Dass es so kurz nach der WM überhaupt eine EM gibt, liegt an der Corona-Pandemie. Noch immer wirken sich mehrere coronabedingte Verschiebungen auf den Terminkalender aus. Die EM ist schon länger geplant. Ursprünglich sollte es 2022 keine WM geben.

Neben Beckenschwimmen und Freiwasserschwimmen stehen auch Synchronschwimmen und Wasserspringen auf dem Programm. Zusätzlich sind die Klippenspringer im Einsatz. Anders als bei den Welttitelkämpfen tragen die Wasserballer ihre EM separat aus.

Zahlreiche Absagen

Neben Wellbrock infizierte sich auch Lukas Märtens nach der WM mit dem Coronavirus. Während aber auch er dabei ist, fallen andere Sportler krankheitsbedingt oder wegen Verletzungen komplett aus. "Wir hatten gehofft, mit einem sehr großen Team antreten zu können. Das werden wir leider nicht mehr" , sagte Langstrecken-Bundestrainer Berkhahn. Auch die Terminierung wirkt sich auf den deutschen Kader aus. Unter anderen WM-Silbergewinnerin Anna Elendt verzichtet auf die EM, weil ihr Studium in den USA bereits wieder begonnen hat.

Der Zeitplan der Schwimm-WM in Rom

Schwimmen : 11. bis 17. August 2022

: 11. bis 17. August 2022 Synchronschwimmen : 11. bis 15. August 2022

: 11. bis 15. August 2022 Wasserspringen : 15. bis 21. August 2022

: 15. bis 21. August 2022 Freiwasserschwimmen : 18. bis 21. August 2022

: 18. bis 21. August 2022 Klippenspringen: 18. bis 20. August 2022