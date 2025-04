WDR-Sport Zwei NRW-Trios zwischen Hoffen und Bangen in der 3. Liga Stand: 07.04.2025 14:32 Uhr

Arminia Bielefeld führt ein NRW-Trio mit Aufstiegschancen an, wobei Viktoria Köln und der SC Verl mit etwas Abstand folgen. Sorgen um den Klassenerhalt müssen sich dagegen Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen und die U23 von Borussia Dortmund machen.

Die 3. Liga läutet am Dienstag mit einer Englischen Woche den Saisonendspurt ein, in dem es keiner der sechs NRW-Clubs gemütlich angehen lassen kann.

Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden, Dienstag ab 19 Uhr

Der seit sechs Pflichtspielen ungeschlagene DFB-Pokal-Finalist Arminia Bielefeld hat aus NRW-Sicht die größte Aufstiegschance. Vor der Partie gegen den Tabellenzehnten Wehen Wiesbaden rangieren die Arminen auf dem Relegationsplatz, können Cottbus und Dresden auf den direkten Aufstiegsplätzen bei 21 noch zu vergebenden Punkten aber noch einholen.

Michél Kniat

Nach dem sensationellen Sieg im Pokal-Halbfinale gegen Double-Gewinner Bayer Leverkusen (2:1) haben die Bielefelder am Samstag mit einem 1:0-Erfolg in Aachen den Relegationsrang zurückerobert. Sehr zur Freude ihres Trainers Michél Kniat: "Gerade nach dem schweren Spiel am Dienstag so aufzutreten und über die Grenzen hinauszugehen, war extrem wichtig." Das Überschreiten von Leistungsgrenzen dürfte für sein Team bis zum Pokalfinale gegen Bundesligist VfB Stuttgart am 24. Mai wichtig bleiben.

VfB Stuttgart II - Viktoria Köln, Dienstag ab 19 Uhr

In diesem Endspurt muss Bielefeld am kommenden Sonntag bei Viktoria Köln antreten. Die Kölner haben zuletzt unbeständig gepunktet, mit sechs Zählern Rückstand auf die Arminia allerdings immer noch eine Chance auf den Aufstieg. Diese wahrten sie zuletzt mit einem 3:1-Sieg gegen Schlusslicht Unterhaching.

Sollte die Viktoria bei der abstiegsbedrohten Reserve des VfB Stuttgart nachlegen, bliebe es bei zwei Chancen, Olaf Janßen einen schönen Abschied zu bescheren. Neben der Aufstiegsoption ist da noch das Finale im Mittelrheinpokal, in dem die Viktoria am 24. Mai auf Fortuna Köln oder Alemannia Aachen trifft. Danach wird Janßen den Club nach viereinhalb Jahren auf eigenen Wunsch verlassen - bestensfalls als Aufsteiger und Verbandspokalsieger.

Hannover 96 II - Alemannia Aachen, Dienstag ab 19 Uhr

Alemannia Aachen wird alle Hebel in Bewegung setzen, um einen Kölner Pokalsieg zu verhindern, verfolgt aber in der 3. Liga deutlich bescheidenere Ziele. Der Aufsteiger peilt den Klassenerhalt an und ist angesichts seiner drei Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone auf Kurs. Um diesen zu halten, soll am Dienstag beim Tabellenvorletzten in Hannover ein Sieg her.

Mika Hanraths

Hoffnung gibt den Aachenern dabei ihre knappe 0:1-Niederlage gegen Aufstiegsaspirant Bielefeld am vergangenen Wochenende. In dieser Partie dominierten sie die erste Hälfte und hielten später auch nach der Roten Karte gegen ihren Schlussmann Jan Olschowsky stark dagegen. "Wenn wir mit dieser Wucht dorthin fahren, dann holen wir da die drei Punkte", so Aachens Kapitän Mika Hanraths vor der Partie bei den Niedersachsen.

Energie Cottbus - Rot-Weiss Essen, Mittwoch ab 19 Uhr

Dank eines 2:1-Heimsieges gegen Hansa Rostock am Sonntag trennen Rot-Weiss Essen auch wieder drei Punkte von der Abstiegszone. Das war "ein ganz, ganz wichtiger Schritt in diese Englische Woche", sagte RWE-Coach Uwe Koschinat. Sich noch weiter abzusetzen, dürfte am Mittwoch beim Tabellenzweiten in Cottbus allerdings schwierig werden, zumal der Aufstiegskandidat nach der jüngsten 1:5-Klatsche bei 1860 München vor eigenem Publikum liefern muss.

Koschinat freute sich nach dem Sieg gegen Hansa aber darüber, das nächste Heimspiel gegen Aue nicht von einen Abstiegsplatz aus bestreiten zu müssen: "Das ist ein psychologisch ganz wichtiges Moment." Dennoch sei es "wahnsinnig stressig, so tolle Siege zu feiern und trotzdem zu spüren, dass du ja noch keinesfalls raus bist". Das wird sich bis zum Saisonende für RWE kaum ändern, da derzeit selbst den Tabellenneunten Aue lediglich sechs Punkte von der Abstiegszone trennen.

SC Verl - Borussia Dortmund II, Mittwoch ab 19 Uhr

Jan Zimmermann

Noch stressiger ist der Abstiegskampf derzeit für die U23 von Borussia Dortmund. Die ist mit einem 3:3-Remis gegen Aufstiegskandidat Ingolstadt zuletzt zwar wieder über den Strich geklettert, ist aber punktgleich mit den Tabellen-17. aus Stuttgart. Die starke Leistung gegen die Bayern hat BVB-Trainer Jan Zimmermann Mut gemacht: "Wir nehmen das Selbstvertrauen mit nach Verl."

Dort wartet auf den BVB ein vermutlich kaum minder selbstbewusster Sportclub, der zuletzt mit einem 3:1-Erfolg in Sandhausen überzeugt hat. Mit ihren 49 Punkten sind die Verler nicht der heißeste Aufstiegsaspirant, doch vier Punkte Abstand zum Relegationsrang sind nicht viel, und den Lizenzantrag für die 2. Liga hat der Club auch eingereicht. In diesem NRW-Duell treffen der Traum vom Aufstieg und der Kampf um den Klassenerhalt also direkt aufeinander.