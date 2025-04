3. Liga Zwei El-Faouzi-Ecken führen zu Alemannia-Sieg gegen Sandhausen Stand: 12.04.2025 10:29 Uhr

Alemannia Aachen hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert. Gegen Kellerkind Sandhausen gab es am Samstag einen knappen Heimsieg.

Von Thorsten Rosenberg

Die Treffer für die Alemannen fielen jeweils nach einer Ecke von Soufiane El-Faouzi. Zunächst verlängerte Sandhausens Luan Simnica eine solche in das eigene Tor (3.). Dann verwandelte Lamar Yarbrough eine Ecke per Kopf zum 2:1 (45.+1). Dominic Baumann hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (20.). Der Sieg der Aachener war trotz eines verschossenen Foulelfmeters der Gäste vollkommen verdient.

Die Vorzeichen in diesem Duell waren klar. Während die Alemannia mit einem Sieg den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf sechs Punkte anwachsen lassen konnte, gingn es für die Gäste darum, mit einem "Dreier" den Anschluss an den ersten Nichtabstiegsplatz zu verkürzen.

Eigentor nach El-Faouzi-Ecke

Entsprechend kämpferisch gingen beide Teams von Anpfiff an zu Werke. Die Backhaus-Elf war spielerisch das bessere Team und hatte den SVS in der ersten Viertelstunde im Griff. Folgerichtig gingen die Hausherren schon nach drei Minuten in Führung, als Luan Simnica eine El-Faouzi-Ecke klären wollte, dabei jedoch das eigene Tor traf.

Elfmeter nach El-Faouzi-Foul

Soufiane El-Faouzi stand erneut im Blickpunkt, als er David Otto im eigenen Strafraum zu Fall kommen ließ. Besar Halimi vergab jedoch die große Chance zum Ausgleich, als er mit seinem schlecht platzierten Elfmeter an Aachens Torwart Elias Bördner scheiterte (16.).

Doch nur vier Minuten später war es dann doch passiert: Dominic Baumann erzielte per Kopfball völlig freistehend nach einer guten Flanke von Veretidiger Jonas Weik das 1:1. Fortan war die Partie von intensiven Zweikämpfen geprägt.

Yarbrough nach El-Faouzi-Ecke

Eine der wenigen Chancen nutzte Lamar Yarbrough zur erneuten Alemannen-Führung. Und wiederum entstand der Treffer nach einer El-Faouzi-Ecke, die über Umwege zu Yarbrough im Fünf-Meter-Raum gelangtem, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste (45.+1).

Nach dem Wechsel war erneut zunächst Aachen das druckvollere Team. Die Backhaus-Elf wollte nun das schnelle 3:1, hatte viel Ballbesitz und ließ die Sandhäuser nur selten in den Rhythmus und zur Entfaltung zu kommen. Auch wenn es nach dem dritten Aachener Treffer förmlich "roch" - Chancen erarbeiteten sich auch die Hausherren kaum.

Die Kurpfälzer agierten auch nach mehreren Wechseln weiterhin zumeist ideenlos. Die Backhaus-Elf merkte das und ließ sich mehr und mehr zurückfallen, blieben defensiv aber äußerst aufmerksam. So plätscherte die Partie ohne weitere Höhepunkte dem Ende zu.

Im Pokal zur Fortuna, in der Liga zu den Löwen

Aachen tritt als nächstes am Mittwoch im Halbfinale des Mittelrheinpokals beim Regionalligisten Fortuna Köln an (19 Uhr), wo im Finale am 24. Mai bereits die Kölner Viktoria wartet. In der Liga geht es für die Alemannia am Samstag mit der Auswärtspartie beim TSV 1860 München weiter (14 Uhr).