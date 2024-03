WDR-Sport Wegen Rasen: RWE-Partie in Saarbrücken verlegt Stand: 22.03.2024 17:00 Uhr

Eigentlich sollte Rot-Weiss Essen am Karsamstag zur Partie des 31. Drittliga-Spieltags beim 1. FC Saarbrücken antreten. Jetzt hat der DFB das Spiel auf den 24. April gelegt.

Das teilten der Verband und RWE am Freitag mit. Grund für die Verlegung ist der Rasen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. "Nach Einschätzung hinzugezogener Rasenexperten sei es aktuell nicht möglich, zwei Spiele innerhalb von wenigen Tagen auf dem Rasen in Saarbrücken ordnungsgemäß durchzuführen", hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Drei Tage nach dem ursprünglichen Termin des Drittligaspiels findet in Saarbrücken das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem FCS und dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern statt. "Dieser Partie räumte der DFB in Abwägung Priorität vor dem Ligaspiel ein", so RWE.

Spielort für Nachholpartie noch unklar

Neuer Termin für die Drittliga-Begegnung ist der 24. April (19 Uhr). Wo das Spiel stattfinden wird, ist noch unklar. "Der 1. FC Saarbrücken war vom DFB Anfang März gebeten worden, ein Ausweichstadion zu melden. Dies gelang für den Spieltermin am 30. März nicht. Der Spielort der Nachholpartie gegen RWE wird durch den DFB umgehend, spätestens in der Woche nach dem DFB-Pokalspiel, bekannt gegeben."

Der Rasen im Saarbrücker Ludwigspark hat aufgrund der fehlenden Drainage in jüngster Vergangenheit schon mehrfach für Probleme gesorgt. Das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach musste am 7. Februar nach starken Regenfällen kurzfristig abgesagt werden. Auch das darauffolgende Drittliga-Heimspiel des FCS gegen die SpVgg Unterhaching musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes verschoben werden.