WDR-Sport Von wegen Angstgegner - Lemgo verliert in Eisenach

Von wegen Angstgegner - Lemgo verliert in Eisenach Stand: 10.02.2025 20:59 Uhr

Der TBV Lemgo Lippe konnte seinem Ruf als Angstgegner des ThSV Eisenach diesmal nicht gerecht werden.

Die Lemgoer verloren am Dienstagabend ein packendes Duell mit 31:34 (14:14). Es war die erste TBV-Niederlage gegen Eisenach seit März 2003.

Dabei verschliefen die Eisenacher die Startphase und lagen nach 16 Minuten schon mit 5:9 hinten. Doch dieser Vorsprung hielt nicht lange, denn die Gastgeber kämpften und nutzten ihre Chancen jetzt deutlich konsequenter. Kurz vor der Pause ging Eisenach durch den Treffer des deutschen Nationalspielers Marko Grgic zum 14:13 das erste Mal in Führung.

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Thüringer an ihre gute Leistung nahtlos an. Lemgo dagegen geriet zunehmend ins Wanken. Die Abwehr stand nicht mehr so sicher wie in Halbzeit eins und vorne fanden die Gäste immer seltener eine Lücke. So konnte Eisenach seinen Vorsprung bis zur 38. Minute auf 20:16 ausbauen. Das war für Lemgo letztlich nicht mehr aufzuholen - die gerade erst überstandene Grippewelle forderte ihren Tribut: "Man merkt dann schon, dass einige Spieler grade erst wieder fit sind und Zweikämpfe noch nicht so verteidigen können, wie wir uns das normalerweise vorstellen", sagte TBV-Trainer Florian Kehrmann. Vor allem zu Beginn der zweiten Hälfte machte sich Lemgo aber auch durch Fehler das Leben schwer: "Wir verwerfen freie Bälle und geben Eisenach die Kontrolle über das Spiel. Sehr schade", bilanzierte der Coach.

Zehnders acht Tore reichen nicht

Den größten Anteil am neunten Saisonsieg der Eisenacher hatte Grgic und der italienische Auswahlspieler Simone Mengon, die beide je zehn Tore erzielten. Treffsicherster Lemgoer war Samuel Zehnder mit acht Toren.

Durch die zweite Liga-Niederlage in Folge rutschte Lemgo in der Tabelle vorerst auf den elften Platz ab. Nächster Gegner sind am kommenden Sonntag die zweitplatzierten Füchse aus Berlin.

