WDR-Sport Vom Fußball bis zur BBL: Wann es in welcher Liga wieder losgeht Stand: 11.08.2024 20:27 Uhr

Fußball-EM, Tour de France, Wimbledon, die Olympischen Spiele: Gleich mehrere Groß-Events haben in diesem Sommer die Fans in den Bann gezogen. Die Profiligen in den Teamsportarten bereiten sich derweil auf die neue Spielzeit vor. Ein Überblick.

In vielen unteren Ligen läuft der Spielbetrieb bereits wieder. So haben etwa im Fußball fast alle Ligen unterhalb der Bundesliga ihren Spielbetrieb bereits aufgenommen. Hier eine Übersicht, wann es in den Beletagen der wichtigsten Mannschaftssportarten wieder los geht:

Den Auftakt macht die Fußball-Bundesliga der Männer am 23. August. In diesem Jahr gehen nach dem Abstieg des 1. FC Köln nur noch vier Klubs aus NRW an den Start, mit Bayer Leverkusen immerhin der amtierende Deutsche Meister und Pokalsieger. Die beiden Borussias aus Dortmund und Mönchengladbach sowie der VfL Bochum komplettieren das Quartett (1. Spieltag).

Zuvor steht noch vom 16. bis 19. August die 1. Runde im DFB-Pokal an (1. Runde). Da am 17. August außerdem der Supercup zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart stattfindet (20.30 Uhr), wurden die Pokal-Partien der beiden Finalisten verlegt. So spielt der VfB am 27. August beim Zweitligisten Preußen Münster, Bayer komplettiert mit der Partie am 28. August beim FC Carl Zeiss Jena die erste Runde.

Eine Woche nach den Männern startet am 30. August auch die Bundesliga der Fußball-Frauen wieder. Nach dem Abstieg des MSV Duisburg verbleiben mit Bayer Leverkusen, der SGS Essen und dem 1. FC Köln noch drei NRW-Teams im Wettbewerb (1. Spieltag). Am 16. August wird die 1. Runde im DFB-Pokal ausgespielt, allerdings geht es für die Mannschaften der ersten Bundesliga und die beiden bestplatzierten Teams der 2. Bundesliga erst am 7. September mit Runde zwei los (1. Runde).

Die Handball-Bundesliga der Männer geht am 5. September wieder an den Start. Auch hier hat sich die Anzahl der NRW-Teams nach dem Abstieg des Bergischen HC reduziert. Nur noch der VfL Gummersbach und der TBV Lemgo Lippe sind dabei (1. Spieltag).

Die Frauen-HBL beginnt zwei Tage später am 7. September. Nachdem es hier die HSG Solingen-Gräfrath erwischt hat, spielen mit Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und der HSG Blomberg-Lippe ein NRW-Trio um Bundesliga-Punkte (1. Spieltag).

Die Frauen starten bereits vorher am 1. September in die 1. Runde des DHB-Pokal (1. Runde). Bei den Männern beginnt der Pokalwettbewerb bereits am 24. August. Allerdings greifen die meisten Teams der Bundesliga erst am 1. Oktober in Runde zwei ein (1. Runde).

Fast zeitgleich geht es in der Deutschen Eishockey Liga (am 19. September) und der Basketball-Bundesliga (am 20. September) wieder los. Während die nordrhein-westfälischen DEL-Klubs Kölner Haie, Düsseldorfer EG und Iserlohn Roosters direkt in das Ligageschehen eingreifen, wurde in der BBL die Auftakt-Partie der Baskets Bonn verschoben.

Grund ist das erste Champions League-Spiel der Bonner, das auf den 20. September terminiert wurde. In der Liga geht es für die Baskets somit erst am 2. Spieltag am 28. September mit der Partie gegen den Mitteldeutschen BC wieder los (1. Spieltag DEL, 1. Spieltag BBL). Im BBL-Pokal greifen die Hardtberger wie viele andere Bundesligisten erst im Achtelfinale am 13. Oktober ein (gegen Bayern München).

Im Volleyball starten die Männer am 20. September. Einziger NRW-Vertreter sind wie gehabt die Powervolleys Düren (1. Spieltag). Die Frauen gehen am 28. September in die neue Spielzeit. Hier kämpfen aus NRW-Sicht wie in der vergangenen Saison der USC Münster und die Ladies in Black aus Aachen um Punkte (1. Spieltag).