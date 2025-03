WDR-Sport Volleyball-Playoffs: Düren verliert knapp in Friedrichshafen Stand: 23.03.2025 19:43 Uhr

Die SWD powervolleys Düren haben das erste Spiel ihrer Viertelfinal-Serie beim VfB Friedrichshafen knapp verloren.

Düren unterlag in einem engen Spiel am Sonntagabend mit 2:3 (32:30, 23:25, 20:25, 25:18, 13:15) und steht damit in der Best-of-three-Serie bereits mit dem Rücken zur Wand. Das zweite Spiel findet am kommenden Samstag (29.03.2025/18 Uhr) in Düren statt. Friedrichshafen hatte die Hauptrunde auf Platz drei beendet und war deshalb als Favorit in die Serie gegen den Sechtsplatzierten Düren gegangen.

Abgesehen vom Langzeitverletzten James Vincet konnte Dürens Trainer Christophe Achten auf alle Spieler zurückgreifen. Die Partie war vom ersten Punkt an ausgeglichen. Im ersten Satz konnte sich kein Team mit mehr als zwei Punkten absetzen. In der Schlussphase wehrte der VfB fünf Dürener Satzbälle ab, nur selbst zwei Gelegenheiten zum Satzgewinn liegenzulassen. Am Ende gewann Düren den ersten Satz mit 32:30.

Düren macht es im vierten Satz nochmal spannend

Im zweiten Satz konnte Friedrichshafen sich frühzeitig einen kleinen Vorsprung erspielen, gab diesen diesen in der Schlussphase aber wieder her. Dennoch verwandelten die Hausherren ihren ersten Satzball zum 25:23. Auch der dritte Satz verlief lange ausgeglichen, bis sich Friedrichshafen in der entscheidenden Phase ein kleines Polster erspielte und erneut den ersten Satzball zum 25:20 verwandelte.

Zu Beginn des vierten Satzes konnte sich Düren schnell eine 6:1-Führung erspielen, die den Gästen am Ende zum 25:18-Satzgewinn verhalf. Im Entscheidungssatz ging es dagegen wieder knapper zu, wenn auch mit einer fast durchgehenden Führung für die Hausherren, die schließlich ihren zweiten Matchball zum 15:13 verwandelten.

