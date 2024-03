WDR-Sport Volleyball: Düren unterliegt in Friedrichshafen, USC Münster siegt Stand: 15.03.2024 21:55 Uhr

In den Playoffs der Volleyball-Bundesliga der Herren haben die Powervolleys Düren zum Auftakt der Viertelfinalserie eine Pleite eingefahren.

Am Freitagabend (15.03.2024) unterlagen die Dürener Volleyballer dem VfB Friedrichshafen in der Fremde mit 1:3 (23:25, 25:23, 22:25, 23:25). Die Powervolleys machten es dem Tabellendritten der Hauptrunde über die gesamte Partie enorm schwer und zeigten eine couragierte Leistung, die Hoffnung macht für das kommende Heimspiel am Dienstag (19 Uhr). Das Viertelfinale ist eine "Best-of-three"-Serie.

USC Münster jubelt in Vilsbiburg

Unterdessen nahmen die Volleyballerinnen des USC Münster in der Zwischenrunde der Frauen-VBL einen Sieg aus dem Vilstal mit. Bei den Roten Raben Vilsbiburg gewannen die Münsteranerinnen mit 3:1 (25:18, 20:25, 25:21, 25:21).

In der Zwischenrunde führt der USC die Tabelle an und hofft auf eine verhältnismäßíg leichtere Aufgabe im kommenden Viertelfinale. Verfolger Wiesbaden steht nun Samstag (18 Uhr) in Aachen unter Druck.