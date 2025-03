WDR-Sport Volleyball: Düren gelingt Revanche gegen Freiburg Stand: 14.03.2025 20:41 Uhr

Die SWD powervolleys Düren haben sich nach der klaren 0:3-Hinspielniederlage gegen FT 1844 Freiburg am letzten Hauptrundenspieltag revanchiert.

Düren setzte sich am Freitagabend in eigener Halle klar mit 3:0 (27:25, 25:16, 25:18) durch und kletterte damit vorübergehend auf Platz fünf. Dort würden die powervolleys auch bleiben, wenn am Sonntag die WWK Volleys Herrsching gegen die Helios Grizzlys Giesen drei Punkte holen. Dann würde Düren vor Giesen bleiben uns als Fünfter in die Playoffs einziehen.

Der erste Satz war vom Anfang bis zum Ende ausgeglichen und spannend. Beim Stand von 26:25 konnten die powervolleys ihren dritten Satzball verwandeln und den ersten Durchgang für sich entscheiden. Im zweiten Satz starteten die Hausherren mit einem 7:2-Lauf und ließen Freiburg bis zum Ende nicht mehr herankommen. Düren verwandelte gleich den ersten von acht Satzbällen zum 25:16. Auch der dritte Satz war am Ende eine klare Angelegenheit. Als MVP der Partie wurde Dürens Gregor Pernus ausgezeichnet.