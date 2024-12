WDR-Sport Viktoria schlägt sich in Wiesbaden selbst Stand: 01.12.2024 21:19 Uhr

Viktoria Köln hat in der 3. Liga die dritte Pleite in Folge kassiert. Beim SV Wehen Wiesbaden halfen die Kölner bei den Toren mit.

Die Kölner unterlagen am Sonntagabend mit 1:3 (0:1). Nick Bätzner brachte die Hausherren nach 43 Minuten in Führung, Moritz Flotho erhöhte nach 54 Minuten. Kölns Enrique Lofolomo traf in der 77. Minute zum 0:3 ins eigene Tor. Für die Viktoria traf Serhat-Semih Güler (79.).

Die Viktoria rutscht damit in der Tabelle auf den 13. Rang ab und hat noch vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Wiesbaden klettert auf Rang sechs und steht nur noch drei Punkte hinter Arminia Bielefeld auf dem Relegationsrang.

Köln beginnt engagiert

Die Viktoria startete engagiert in die Partie. Nach neun Minuten hatte Sidny Lopes Cabral die Kölner Führung auf dem Fuß, scheiterte mit seinem Distanzhammer aus 25 Metern aber an SVW-Torwart Florian Stritzel

Nach rund 20 Minuten übernahmen dann aber die Hausherren das Spiel. Von der Viktoria kam jetzt nur noch wenig nach vorne. Doch auch Wiesbaden konnte mit der Überlegenheit zunächst wenig anfangen.

Zwei Fehler, zwei Gegentore

Dann war es aber ein Kölner Fehler, der dem SV Wehen Wiesbaden die Führung brachte. Kevin Pytlik verlor 17 Meter vor dem eigenen Tor den Ball an Bätzner. Der ließ sich nicht lange bitten und traf per Schlenzer in den rechten Winkel (43.). Das 1:0 war gleichzeitig der Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es aber nur neun Minuten, ehe Wehen Wiesbaden auf 2:0 erhöhte. Und wieder half die Viktoria mit. Christoph Greger ging im Zweikampf mit Faith Kaya am linken Strafraumeck zu halbherzig zu Werke. Kaya schnappte sich den Ball und leitete im Fallen weiter auf Flotho, der aus der Distanz abzog und traf. Niklas May hatte den Ball auch noch unhaltbar für Torwart Dudu abgefälscht (54.).

Lofolomo ins eigene Tor, Güler verkürzt

Viktoria drückte nun wieder auf das Gaspedal. Ein Distanzschuss von Florian Engelhardt aus 25 Metern rauschte nur knapp am linken Pfosten vorbei (67.).

Doch zehn Minuten später lag der Ball dann wieder im Kölner Tor. Und wieder sah die Hintermannschaft der Viktoria alles andere als gut aus. Nach einer zunächst geklärten Ecke brachte Tarik Gözüsirin den zweiten Ball halbhoch in Richtung Fünfer. Lex-Tyger Lobinger schlug traf bei seinem Klärungsversuch den Ball nicht, der dann von Lofolomo ins eigene Tor aggefälscht wurde (77.).

Die Viktoria gab sich aber noch nicht geschlagen und kam nur zwei Minuten später zum Treffer. Lobinger schickte Güler auf die Reise, der frei durch war, vor Stritzel cool blieb und verkürzte (79.). Mehr gelang Viktoria Köln aber nicht mehr.

Sonntagabend gegen Kellerkind Osnabrück

Die Viktoria tritt am kommenden Spieltag erneut am Sonntagabend an. Anpfiff der Partie gegen den krisengebeutelten Zweitligaabsteiger VfL Osnabrück ist am 2. Advent um 19.30 Uhr.