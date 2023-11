WDR-Sport Viktoria Köln verspielt Sieg in Halle Stand: 05.11.2023 21:25 Uhr

Der FC Viktoria Köln hat am 14. Spieltag der 3. Liga beim Halleschen FC eine verdiente Auswärtsniederlage kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen verspielte bei der 1:2 (1:0)-Auswärtspleite am Sonntagabend eine 1:0-Führung. Nach dem 1:0 durch luca Marseiler (36.) drehten Erich Berko (64.) und Julian Eitschberger (76.) die Partie zu Gunsten der Hausherren. In der Tabelle rutschen die Kölner auf Platz acht ab.

Halle drückt, Köln trifft

Die Anfangsphase und weite Teile des ersten Durchgang gehörten klar den Hausherren. Bereits in der 3. Minute musste Viktoria-Schlussmann Ben Voll gegen Dominic Baumann mit einer starken Parade retten. Der HFC kam immer wieder zum Abschluss, wirklich gefährlich wurde es in der 23. Minute aber auf der anderen Seite, als Luca Marseiler an Halles Torhüter Moritz Schulze scheiterte. Kurz darauf gab es auf der anderen Seite weitere gute Chancen für Aljaz Casar und Tunay Deniz (25.).

Auch wenn es die Gastgeber waren, die mehr Gefahr ausstrahlten, ging die Viktoria in der 36. Minute in Führung. Marseiler schloss einen Kölner Konter mit dem überraschenden 1:0 ab, das auch zur Pause Bestand hatte.

Voll verhindert früheren Ausgleich

Die Hallenser kamen mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und begannen erneut druckvoll. Zwei Kopfballchancen nach Eckbällen waren die Folge, beide verfehlten jedoch das Tor. Mehr Gefahr brachten zwei Distanzschüsse von Julian Eitschberer (58./59.), für die sich Voll ordentlich strecken musste.

In der 64. Minute war Voll dann aber doch geschlagen, als Erich Berko den inzwischen überfälligen Ausgleichstreffer sehenswert aus 25 Metern über den Kölner Torhüter erzielte. Halle setzte den Sturmlauf weiter fort und drängte auf das Führungstor. Einen direkten Freistoß von Casar konnte Voll entschärfen (71.).

Eitschberger überwindet Voll im dritten Versuch

Nur fünf Minuten später hatte der HFC das Spiel gedreht. Eitschberger traf im dritten Anlauf mit einem Distanzschuss, den Voll dieses Mal nicht halten konnte (76.). Die Viktoria hatte auch in der Folgezeit Probleme, selbst in die Nähe des HFC-Tores zu kommen. Stattdessen prüfte der eingewechselte Marco Wolf mit einem Schuss aus spitzem Winkel den viel beschäftigten Voll (82.).

Aus dem Nichts ergab sich in der 88. Minute für Viktoria-Stürmer André Becker eine gute Gelegenheit. Beckers Schuss aus 18 Metern landete aber in den Händen von Schulze. Die Kölner warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, der Ausgleich blieb ihnen aber verwehrt.