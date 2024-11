3. Liga Viktoria Köln unterliegt neuem Tabellenführer Cottbus Stand: 22.11.2024 21:26 Uhr

Viktoria Köln hat ein enges Duell gegen Aufsteiger Energie Cottbus verloren. Den entscheidenden Gegentreffer kassierte Köln nach einem Torwart-Patzer.

Köln unterlag zum Auftakt des 15. Spieltags der 3. Liga am Freitagabend 0:1 (0:1) und verpasste als Neunter den Sprung ins obere Tabellendrittel. Cottbus eroberte zumindest zwischenzeitlich die Tabellenführung zurück.

Dudu-Patzer beschert Cottbus die Führung

In einer ausgeglichenen Anfangsphase hatte Cottbus die erste gute Möglichkeit der Partie: Maximilian Pronichev (10.) schlenzte den Ball aus halblinker Position auf das lange Eck, Kölns Keeper Dudu lenkte den Ball über die Latte. Die Viktoria wurde erstmals bei einem Distanzschuss von Albion Vrenezi (18.) gefährlich. Zu Beginn hatte Cottbus mehr Spielanteile, im Laufe der ersten Halbzeit konnte Köln die Dominanz aber durchbrechen. Nach 29 Minuten traf Lex-Tyger Lobinger zur vermeintlichen Viktoria-Führung, stand dabei allerdings im Abseits.

Auf der Gegenseite hatte Energie die bis dahin beste Möglichkeit der Partie, als Timmy Thiele (30.) nach einem Querpass den Ball wenige Meter vor dem Tor nicht richtig erwischte und dem bereits geschlagenen Dudu direkt in die Arme schoss. Auch Köln hatte die Führung auf dem Fuß, Niklas May (41.) zog im direkten Duell mit dem aus dem Tor geeilten Cottbus-Torwart Elias Bethke aber den Kürzeren. Kurz vor der Pause erzielten die Gäste das 1:0 - nach einem Patzer von Dudu. Viktorias Torhüter konnte den Ball nach einer Energie-Flanke nicht festhalten, Pronichev (44.) konnte unbedrängt einköpfen.

Köln vergibt Chancen in Überzahl

Nach der Halbzeitpause traf Köln erneut ins Tor, dieses Mal war Serhat-Semih Güler (58.) hauchdünn im Abseits. Insgesamt waren beide Mannschaften in der zweiten Halbzeit nicht mehr so zielstrebig in ihren Offensiv-Aktionen. Ab der 74. Minute spielte die Viktoria in Überzahl, nachdem Cottbus' Dominik Pelivan die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

In der Schlussphase warf Köln alles nach vorne. Said El Mala (79.) scheiterte aus spitzem Winkel an Bethke, auch bei einem wuchtigen Kopfball von Lobinger (80.) war der Energie-Keeper zur Stelle. In der Nachspielzeit kam Güler (90.+3) mit der Fußspitze an eine Flanke von El Mala, doch auch dieser Ball verfehlte knapp sein Ziel.