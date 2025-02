WDR-Sport Viktoria Köln punktet in Rostock Stand: 09.02.2025 15:25 Uhr

Viktoria Köln hat beim Auswärtsspiel in Rostock nach einem frühen Rückstand noch ein Unentschieden verbucht.

Die Partie beim FC Hansa endete am im Ostseestadion 1:1 (1:1).

Vor heimischem Publikum legten die Rostocker engagiert los. Bereits in der dritten Spielminute gelang den Gastgebern der Führungstreffer - unter Mithilfe der Gäste: Eine scharfe Hereingabe von Rostocks Cedric Harenbrock verlängerte der Kölner Said El Mala mit seinem linken Fuß unhaltbar ins eigene Tor.

Auch nach dem Kölner Eigentor waren die Gastgeber die tonangebende Mannschaft, verpassten es aber ein zweites Tor nachzulegen.

Lobinger gleicht für Köln aus

Und wie aus dem Nichts kamen die Rheinländer dann zum Ausgleich: Nach starker Vorlage von El Mala, der über die linke Seite anzog, konnte Lex-Tyger Lobinger zum 1:1 einschießen. Lobinger hatte den Angriff selbst eingeleitet.

Danach die Viktoria besser in der Partie, es entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell, das zunehmend vom Kampf geprägt war.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit machten die Gäste den aktiveren Eindruck. Einen Treffer von El Mala in der 60. Minute erkannte Schiedsrichter Robin Braun wegen Abseits nicht an.

Die Schlussphase war spannend, beide Teams kämpften um den Sieg. Bei Rostock wurde in der 72. Minute "Rekordjoker" Christian Kinsombi eingewechselt. Kinsombi hatte in den vorherigen vier Partien jeweils nach Einwechslung ein Tor erzielt und so einen Rekord für die 3. Liga aufgestellt.

In der 87. Minute stand Kinsombi im Fokus, als er den Ball im Strafraum stark gegen Kölns Eisenhuth behauptete. Mit einer Drehung versuchte der 25-Jährige sich durchzusetzen, doch Eisenhuth blockte den Rechtschuss im letzten Moment. So blieb Kinsombi gegen die Viktoria ohne Torerfolg.

Auf der anderen Seite kam Semih Güler in aussichtsreicher Position zum Abschluss, doch seinen Rechtsschuss aus elf Metern parierte Hansa-Keeper Benjamin Uphoff (90.).

Köln nun gegen Aachen

Für die Viktoria geht es in der 3. Liga bereits am Freitag, 14. Februar, weiter: Dann ist Alemannia Aachen zu Gast im Sportpark Höhenberg in Köln. Anstoß ist um 19 Uhr.

