3. Liga Viktoria Köln erobert Spitze mit Heimsieg gegen Hansa Rostock Stand: 30.08.2024 20:50 Uhr

Nach zuletzt zwei Auswärtssiegen hat Viktoria Köln am Freitagabend mit 3:0 (1:0) den ersten Heimsieg gegen Hansa Rostock eingefahren und sich vorerst an die Tabellenspitze der 3. Liga gesetzt.

Das Team von Trainer Olaf Jansen erwischte gegen die nach drei Spieltagen noch sieglosen Rostocker einen Traumstart. Im Strafraum perfekt in Szene gesetzt traf Lex-Tyger Lobinger aus spitzem Winkel zum 1:0 (5. Minute). Dabei wurde der 25-Jährige allerdings von der Hansa-Abwehr weitgehend in Ruhe gelassen, und Hansa-Keeper Max Hagemoser wurde am kurzen Pfosten kalt erwischt.

Rostock nach fatalen Fehlern auf Verliererstraße

Nachdem Viktoria-Schlussmann Dudu einen Kopfball von Franz Pfanne entschärft hatte (7.) und die Kölner durch Sidny Lopes Cabral noch einen gefährlichen Schuss aufs Tor verbuchten (14.), wurde das Spiel immer ausgeglichener, aber auch harmloser. Die Gäste hatten leichte Vorteile, strahlten aber keine Torgefahr aus.

Nach der Pause wurden die Rostocker gefährlicher und hatten durch Jan Mejdr die Chance zum Ausgleich - sein Schuss ging knapp am Tor vorbei (60.). Wenige Minuten später beraubten sich Gäste durch fatale Fehler in der Abwehr allerdings aller Chancen auf Punkte in Köln.

Länderspielpause bis zum 15. September

Erst wartete Kapitän Pfanne zu lange, als er am Strafraum von Keeper Hagemoser angespielt wurde. Bryan Henning lief ihn aggressiv an und erzwang so den Ballverlust, wodurch Lobinger ins Spiel kam und aus kurzer Distanz den Doppelpack schnürte (65.). Wenig später köpfte Hansas Alexander Rossipal Richtung eigener Strafraum und bediente damit Serhat-Semih Güler, der keine Mühe hatte, für Köln auf 3:0 zu erhöhen (69.).

Mit dem Tor des gerade erst eingewechselten Jokers war die Partie entschieden. Die Viktoria verwaltete die Führung souverän und geht mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause. Weiter geht es für sie in der 3. Liga erst am 15. September mit einem Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen.