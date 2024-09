WDR-Sport Viktoria kassiert knappe Niederlage in Saarbrücken Stand: 25.09.2024 20:53 Uhr

Viktoria Köln hat beim 1. FC Saarbrücken verloren und es verpasst, wieder näher an die Aufstiegsränge heranzurücken.

Die Kölner unterlagen im Rahmen der Englischen Woche am Mittwochabend mit 0:1 (0:0) und liegen nach sieben Spieltagen auf Rang sechs. Der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt vier Punkte.

Wenige Höhepunkte in Halbzeit eins

In der ersten Halbzeit gab es kaum nennenswerte Chancen, die Mannschaften neutralisierten sich oft in einer umkämpften Partie. Saarbrückens Amine Naifi (32.) scheiterte mit einem schönen Schlenzer aus halblinker Position an Kölns Torwart Dudu. Kurz vor der Pause senkte sich eine Flanke von Viktorias Simon Handle auf das lange Eck, doch FCS-Keeper Phillip Menzel war zur Stelle.

In der zweiten Halbzeit nahm die Partie mehr Fahrt auf. Nach einem Fehlpass von Kölns Enrique Lofolomo in die Füße von Naifi leitete dieser den Ball weiter zu Simon Stehle (50.), dessen Schuss aus zehn Metern von Viktoria Torhüter Dudu entschärft wurde. Auf der Gegenseite musste sich Saarbrückens Torwart Menzel bei einem Drehschuss von Kölns Lex-Tyger Lobinger (53.) mächtig strecken.

Rabihic trifft per Kopf

Kurz darauf hatte Saarbrücken einen Doppelchance, doch sowohl einen Schlenzer von Naifi (54.) als auch einen Distanzschuss des Ex-Kölners Patrick Sontheimer konnte Dudu abwehren. Es ging rauf und runter, beide Teams spielten nach vorne.

In den letzten 20 Minuten erspielte sich der FCS ein Übergewicht und entschied das Spiel mit einer Standardsituation: Ein Eckball kam auf den ersten Pfosten zu Kasim Rabihic (76.), der per Kopfball-Aufsetzer ins Tor traf.

Am 8. Spieltag empfängt die Viktoria am Samstag (14 Uhr) Erzgebirge Aue, Saarbrücken gastiert am Samstag (16.30 Uhr) bei Energie Cottbus.