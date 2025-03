WDR-Sport VfL Gummersbach zaubert gegen Wetzlar Stand: 27.03.2025 20:42 Uhr

Der VfL Gummersbach hat seine derzeitige Top-Form bestätigt: Zwei Tage nach dem Sieg gegen MT Melsungen in der European League schossen die VfLer auch die HSG Wetzlar im Bundesliga-Match aus der Halle.

In einer einseitigen Partie siegten die Oberbergischen mit 33:24 (17:9). Die Gummersbacher schwimmen damit weiter oben auf der Erfolgswelle. Es war der vierte Sieg in Folge für den VfL und der achte Sieg in den letzten neun Pflichtspielen.

"Unsere Abwehr war heute fantastisch. Ich bin fast zu einhundert Prozent zufrieden und stolz auf die Leistung", sagte VfL-Coach Gudjon Valur Sigurdsson bei "Dyn".

Schluroff mit neun Toren bester Werfer

Von Beginn an drückte vor allem das neue Traumpaar der Gummersbacher, Julian Köster (5 Tore) und Miro Schluroff (9 Tore, bester Werfer), der Partie ihren Stempel auf. Die beiden Nationalspieler trafen von den halben Rückraumpositionen, wie sie wollten. Treffsicher war auch Kreisläufer Kristjan Horzen, der acht Tore bei acht Versuchen warf.

Weil neben der starken Abwehr auch der kroatische Nationalkeeper Dominik Kuzmanović im Tor überragend hielt, zogen die Gummersbacher früh davon. 11:3 hieß es nach 17 Minuten, zur Pause war bereits eine Vorentscheidung gefallen.

Handball-Kunst ja, Spannung nein

Auch in der zweiten Halbzeit konnten sich die Zuschauer in der ausverkauften Halle an der Gummersbacher Handball-Kunst erfreuen, allein auf Spannung durften sie nicht mehr hoffen. Auch wenn die Mittelhessen mit einem 4:0-Lauf von 18:28 auf 22:28 zwischenzeitlich verkürzten.

Wetzlar leistete insgesamt aber viel zu wenig Gegenwehr. So konnte VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson munter durchwechseln und beispielsweise Julian Köster eine Pause genehmigen.

Kurz vor Schluss gab es Anerkennung von den Rängen: Mit Standing Ovations feierten die vielen VfL-Fans ihr Team.

Jetzt wartet der THW Kiel in der Bundesliga

So einfach wird es für den VfL wohl nicht weitergehen. Am Dienstag geht es zunächst für den VfL zum Rückspiel nach Melsungen in der European League. Am Samstag, 5. April um 20 Uhr steht das Gastspiel beim THW Kiel, Gummersbach wird dann voll gefordert sein.