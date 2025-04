WDR-Sport VfL Gummersbach verliert harten Kampf in Melsungen Stand: 19.04.2025 11:34 Uhr

Sie hatten die MT Melsungen am Rande ihrer ersten Heimniederlage. Am Ende aber ging den Gummersbachern ein wenig die Puste aus.

Der VfL Gummersbach hat die Revanche für das Aus in der EHF European League gegen die MT Melsungen verpasst. Zwar lagen die Gäste am Samstag beim Tabellenzweiten lange vorne, verloren am Ende aber doch noch mit 25:26.

In einem munteren Schlagabtausch erwischte Gummersbach den besseren Start. 4:1 stand es nach sieben Minuten aus Sicht des VfL, und auch in der Folge schafften es die Oberbergischen den Favoriten immer mindestens zwei Tore auf Distanz zu halten.

Kuzmanović als sicherer Rückhalt

Erst nach 20 Minuten wurden auch bei Melsungen die Wurfchancen besser und das Ergebnis knapper. Bis zur Halbzeit konnten die Gummersbacher ihren Vorsprung aber verteidigen, auch weil Torhüter Dominik Kuzmanović einen Sahnetag erwischte. Nach 30 Minuten standen für den VfL-Schlussmann zehn Paraden und eine Quote von unglaublichen 56 Prozent zu Buche.

Das 11:9 zur Pause ließ die Gäste von einer kleinen Sensation träumen. Denn bislang schaffte es in dieser Saison kein Team, die Hessen in eigener Halle zu bezwingen. Doch in Hälfte zwei wurde Melsungen zunehmend stärker und hätte nach 36 Minuten fast den Ausgleich geschafft. Doch Timo Kastening setzte den Siebenmeter an den Querbalken. Eine Minute später traf Dimitri Ignatow dann aber doch zum 13:13.

Erster Rückstand nach 45 Minuten

In der Folge wehrte sich Gummersbach nach Kräften, musste nach 45 Minuten aber doch den ersten Rückstand des Abends in Kauf nehmen. Der VfL kämpfte bis zum Ende, doch die MT agierte nun deutlich cleverer als noch zu Beginn und überstand kurz vor Schluss auch noch zwei Zeitstrafen. Letztlich mussten sich die Oberbergischen hauchdünn geschlagen geben und bleiben auf Rang neun. So richtig freuen konnten sich aber auch die Melsunger nicht, da sie den Erfolg möglicherweise mit einer schwereren Knieverletzung von Nebojša Simić bezahlt haben.

Bester Werfer auf Seiten der MT war der Isländer Elvar Örn Jonsson mit sechs Toren. Für Gummersbach traf Miro Schluroff ebenfalls sechsmal.

Unsere Quelle: