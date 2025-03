EM-Quali gegen Österreich Schluroff für DHB-Team nominiert, Knorr-Einsatz fraglich Stand: 10.03.2025 16:39 Uhr

Der VfL Gummersbach hat neben Julian Köster einen weiteren deutschen Handball-Nationalspieler. Miro Schluroff wurde für die EM-Qualifikation nachnominiert. Der Einsatz von Juri Knorr ist hingegen fraglich.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason (65) hat damit auf die drohenden Ausfälle von Justus Fischer, Renars Uscins und Juri Knorr reagiert und den Rückraumspieler Schluroff (24) vorsorglich für die Spiele gegen Österreich am Donnerstag (13.03.2025, 18 Uhr) und Samstag (16.30 Uhr) nachnominiert. Das gab der Deutsche Handball Bund (DHB) am Montag bekannt.

"Ich freue mich unglaublich für Miro, der das speziell in den vergangenen Spielen überragend gemacht hat. Insgesamt zeigt seine Entwicklung in den letzten Monaten permanent nach oben, deswegen ist die Nominierung für die Nationalmannschaft nur die logische Konsequenz und eine Bestätigung für seine Leistungen", sagte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler.

Schlurof selbst meinte: "Ich bin natürlich mega froh, dass ich diese Chance bekomme und möchte sie natürlich nutzen."

Einsätze von Fischer, Uscins und Knorr "unsicher"

In Hannover versammelte Gislason zuvor seine Mannschaft um Kapitän Johannes Golla, um sich auf die beiden Partien in Wien und in der niedersächsischen Landeshauptstadt vorzubereiten. Ob Fischer, Uscins und Knorr spielen können, sei "derzeit unsicher", wie es hieß.

Im November war Deutschland mit zwei Siegen gegen die Schweiz und die Türkei in die Qualifikation für die EM 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen gestartet. "An unserer Aufgabe ändert sich nichts: Wir haben gegen Österreich zwei schwere Spiele vor uns, aus denen wir am Donnerstag und Samstag das Beste herausholen wollen. Es geht darum, die nächsten Schritte in der Qualifikation zur Europameisterschaft erfolgreich zurückzulegen", sagte Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton.

