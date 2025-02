WDR-Sport VfL Gummersbach lässt gegen Stuttgart nichts anbrennen Stand: 08.02.2025 22:12 Uhr

Der VfL Gummersbach hat seinen Negativlauf in der Handball-Bundesliga beendet. Zum Rückrundenauftakt feierte der VfL in eigener Halle einen klaren 36:29-Sieg (15:11) gegen den TVB Stuttgart.

Von Lukas Thiele

Es war der erste Gummersbacher Erfolg nach zuvor fünf Niederlagen in Serie. In der Tabelle verbessern sich die Oberbergischen damit auf Rang acht und stehen jetzt bei 18:16-Punkten. Stuttgart befindet sich dagegen im Abstiegskampf und steht mit 10:26-Zählern auf Rang 15, fünf Punkte vor der Abstiegszone.

Miro Schluroff war mit acht Toren bester Gummersbacher Werfer. Julian Köster steuerte sieben Treffer bei. Für den TVB Stuttgart traf Kai Häfner mit acht Toren am besten. Einen überragenden Tag erwischte Gummersbachs Torhüter Dominik Kuzmanović mit starken 18 Paraden.

Langsamer Beginn in Gummersbach

Die Partie brauchte etwas, um in Fahrt zu kommt. Erst nach mehr als drei Minuten erzielte Gummersbachs Schluroff den ersten Treffer der Partie. Nach fünf Minuten stellte dann Köster auf 3:1.

Stuttgart hatte Probleme in der Anfangsphase, was auch an VfL-Torwart Kuzmanović lag. Doch nach ein paar Minuten war auch der TVB im Spiel. Kai Häfner traf zum 3:3.

In der Folge blieb das Spiel ausgeglichen. Doch dann drohte es in Richtung Stuttgart zu kippen, als Stepan Zeman und Elidi Vilarsson kurz hintereinander mit einer Zwei-Minuten-Strafe vom Feld mussten.

Gummersbach geht trotz Unterzahl in Führung

Aber: Die Gäste wussten mit der doppelten Überzahl nichts anzufangen. Stattdessen stimmte die Zuordnung in der Defensive nicht mehr. Gummersbach nutzte das und ging durch Ole Pregler mit 7:5 in Führung.

Auch in Gleichzahl erholte sich der TVB nicht aus seinem Tiefschlaf. Stattdessen trumpfte wieder Kuzmanović auf. Nach 20 Minuten führten die Hausherren mit 10:6. Nach einer kurzen Gummersbacher Schwächephase kam Stuttgart noch einmal auf 13:10 heran, bis zur Halbzeitsirene stellte Schluroff aber den alten Abstand wieder her. Zur Pause führte der VfL mit 15:11.

VfL zieht nach der Pause an

Nach der Pause zogen die Gummersbacher noch einmal an, vor allem in der Defensive. Stuttgart kam nicht mehr durch, Gummersbach zeigte sich offensiv dagegen gnadenlos. Weniger als vier Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit führte der VfL mit 19:11.

Stuttgart versuchte es dann mit einem extra Feldspieler, aber auch das brachte keinen Erfolg - Im Gegenteil. In der 37. Minute traf Schluroff ins leere Tor zum 22:12 und sorgte damit für die vermeintliche Vorentscheidung.

Aber: In der Folge schlich sich beim VfL mehr und mehr der Fehlerteufel ein. Als Kai Häfner den TVB wieder auf 15:19 heran brachte (45.) nahm VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson eine Auszeit. Genützt hat es wenig. Wieder traf Häfner, diesmal zum 25:21 aus Gummersbacher Sicht.

Köster bricht den Bann

Julian Köster beendete dann aber die Gummersbacher Durststrecke mit den Treffer zum 26:21 (47.). Zehn Minuten vor dem Ende parierte Kuzmanović einen Siebenmeter von Patrick Zieker und holte so auch die Zuschauer wieder zurück in die Partie.

Das Momentum lag nun wieder beim VfL - und diesmal ließen es sich die Gummersbacher auch nicht mehr nehmen und feierten einen letztlich verdienten Heimsieg.

Weiter geht es für die Gummersbacher am kommenden Dienstag (11.02.2025, 18.45 Uhr) mit einem Heimspiel in der European League gegen den Liga-Konkurrenten SG Flensburg-Handewitt. Nur vier Tage später kommt es dann in der Bundesliga in Flensburg zum Wiedersehen.

