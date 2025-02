WDR-Sport VfL Bochum vor möglichem Fünf-Punkte-Wochenende Stand: 28.02.2025 19:13 Uhr

Nach einem Urteil des DFB-Bundesgerichts hat der VfL Bochum zwei im Abstiegskampf wertvolle Punkte zugesprochen bekommen. Am Samstag könnten gegen Hoffenheim drei weitere Zähler folgen.

Von Lukas Thiele

Drei Punkte sind in der Regel das Maximum, das ein Bundesliga-Verein an einem Spieltag ergattern kann. So viele Punkte ging es schließlich für einen Sieg. Der VfL Bochum hat am 24. Spieltag aber womöglich die einmalige Chance, sein Punktekonto im Vergleich zum 23. Spieltag um gleich fünf Punkte aufzustocken.

Zwei Punkte haben die Bochumer - vorläufig - bereits am Freitag bekommen. Das DFB-Bundesgericht hat das Urteil des DFB-Sportgerichts bestätigt, das Spiel der Bochumer bei Union Berlin vom 14. Dezember in Nachhinein mit 2:0 für den VfL zu werten. Eigentlich war die Partie 1:1 geendet.

Torwart Drewes von Feuerzeug getroffen

Bochums Torwart Patrick Drewes ist in der Schlussphase des Spiels mit einem Feuerzeug am Kopf getroffen worden und konnte nicht weiterspielen. Weil das Wechselkontingent bereots Erschöpft war, musste der VfL das Spiel mit zehn Mann beenden und Stürmer Philipp Hofmann ins Tor stellen.

Weil die Partie aus Sicht der Bochumer hätte abgebrochen werden müssen, legte der VfL Beschwerde gegen die Spielwertung ein und bekam nun Recht und zwei weitere Punkte zugesprochen. Union kann allerdings noch Berufung einlegen und sogar bis vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen. Final ist die Entscheidung also noch nicht. Im deutschen Fußball ist das DFB-Bundesgericht aber die höchste Instanz.

Bochum plötzlich auf dem Relegationsrang

Für den Abstiegskampf in der Bundesliga haben zwei Extra-Punkte für den VfL massive Auswirkungen. Denn die Bochumer, die vor knapp drei Wochen noch Tabellenletzter waren, springen durch die zusätzlichen Zähler am bislang punktgleichen 1. FC Heidenheim vorbei auf den Relegationsrang.

Statt 15 hat der VfL 17 Zähler auf den Konto - und könnte mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (29.02.2025, 15.30 Uhr) noch drei Punkte draufpacken.

Hecking: "Das interessiert mich nicht"

Trainer Dieter Hecking war das zunächst einmal egal. "Es gibt kein Fünf-Punkte-Spiel in der Bundesliga. Das kenne ich nicht", sagte er am Freitag. "Das interessiert mich nicht", behauptete Hecking, "mich interessiert nur das Spiel morgen, darauf können wir Einfluss nehmen." Zu diesem Zeitpunkt stand des Urteil des DFB-Bundesgerichts aber noch aus.

Fakt ist jedoch, dass das Spiel gegen Hoffenheim auch ohne das Urteil extrem wichtig für den VfL ist. Die TSG ist Tabellen-14. und damit ein direkter Konkurrent der Bochumer im Abstiegskampf. Mit einem Sieg könnte der VfL weiter an die Kraichgauer heranrücken und auch den FC St. Pauli auf Platz 15 unter Druck setzen.

Hecking glaubt jedoch nicht, dass Hoffenheim bis zum Ende im Abstiegskampf stecken wird: "Der Kader ist besser als der Tabellenplatz. Selbst wenn wir sie schlagen würden, würden sie nicht im Abstiegskampf bleiben", sagte er, "ich glaube nicht, dass sie auf Dauer da unten stehen werden."

VfL mit guter Bilanz gegen direkte Konkurrenten

Ein Blick auf die Statistik dürfte dem VfL Mut machen. Die vergangenen vier Heimspiele gegen die TSG hat der VfL gewonnen. Auch gegen andere direkte Konkurrenten wie St. Pauli oder Heidenheim hielt Bochum dem Druck stand und holte in den direkten Duellen wichtige Siege. Dazu kam der berauschende 2:0-Heimsieg gegen den Borussia Dortmund vor zwei Wochen, der den Bochumern viel Selbstvertrauen gegeben haben sollte.

Seit drei Partien ist das Hecking-Team ungeschlagen und holte in diesem Zeitraum fünf Punkte. In den 20 Spielen zuvor sammelte Bochum nur zehn Zähler. Der Aufwärtstrend ist also klar erkennbar. Zwei zusätzliche Punkte dürften nun auch noch einmal für eine Extra-Motivation sorgen.

Verzichten muss der Coach auf Flügelstürmer Gerrit Holtmann, der mit einem "kleinen Muskelfaserriss" voraussichtlich zwei bis drei Wochen ausfällt. Auch Torjäger Myron Boadu ist noch nicht wieder fit. Ansonsten kann Hecking aus dem Vollen schöpfen.

