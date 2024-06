WDR-Sport VfL Bochum: Neuer Co-Trainer und neuer Torwart-Trainer Stand: 25.06.2024 20:50 Uhr

Der neue Cheftrainer beim VfL Bochum, Peter Zeidler, bekommt zwei neue Assistenten.

Wie der VfL am Dienstag mitteilte, wird Zeidler zukünftig von Maxime Antonilli unterstützt, der wie Zeidler vom FC St. Gallen nach Bochum wechselt und den Fokus auf die Spielanalyse legen soll. Zudem wird die Stelle des Torwarttrainers nach dem Abgang von Peter Greiber neu besetzt. Sebastian Baumgartner wechselt vom FC Red Bull Salzburg an die Castroper Straße. Der 37-jährige Österreicher war zuletzt in Salzburg als Torwarttrainer der Profis und "Head of Goalkeeping" tätig.

"Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, die Position des Torwarttrainers hochkarätig zu besetzen, indem wir Sebastian Baumgartner von RB Salzburg von unserem Weg beim VfL überzeugen konnten. Er hat in Salzburg die Torhüter auf Top-Niveau ausgebildet und weiterentwickelt und uns mit seinen innovativen Ideen und Konzepten inhaltlich vollständig überzeugt", sagte Bochums Sportdirektor Marc Lettau.