WDR-Sport VfL Bochum holt zwei neue Angreifer Stand: 10.08.2024 17:50 Uhr

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat auf Leihbasis zwei Verstärkungen für den Sturm geholt.

Wie der VfL am Samstag (10.08.2024) bekanntgab kommt Offensivspieler Aliou Balde vom französischen Erstligisten OGC Nizza leihweise für ein Jahr. Der 21-Jährige hat zuletzt mit Guinea an den Olympischen Spielen von Paris teilgenommen. Die Leihe enthält eine anschließende Kaufoption. Balde ist damit der achte Neuzugang des VfL.

Tags zuvor hatten die Bochumer vermeldet, dass Stürmer Myron Boadu an die Castroper Straße kommt. Der 23-Jährige wechselt ebenfalls auf Leihbasis für ein Jahr von der AS Monaco nach Bochum. Der VfL besitzt nach eigenen Angaben auch bei Boadu eine Kaufoption. In der vergangenen Saison war der niederländische Angreifer an den FC Twente Enschede in die Eredivisie ausgeliehen. Boadu stammt aus der Jugend von Alkmaar.

Boadu sei "ein dynamischer und zugleich wuchtiger Stürmer, technisch versiert und abschlussstark", sagte VfL-Sportdirektor Marc Lettau, und somit "genau der Spielertyp, den wir gesucht haben". Monaco hatte den Angreifer 2021 für stattliche 17 Millionen Euro vom AZ Alkmaar an die Cote d'Azur gelotst.