WDR-Sport Verler Serie hält auch in Mannheim Stand: 01.02.2025 15:54 Uhr

Der SC Verl ist auch im neunten Spiel in Folge in der 3, Liga ungeschlagen geblieben. Bei Waldhof Mannheim gerieten die Ostwesfalen gehörig unter Druck, rettete am Ende aber ein 2:2-Unentschieden (2:2).

Von Lukas Thiele

Mit dem Punktgewinn haben die Verler es jedoch verpasst, weiter Druck auf die Spitzengruppe zu machen. Mit nun 33 Punkten rutscht der SCV auf Rang neun ab und steht nun fünf Punkte hinter dem Relegationsrang. Waldhof Mannheim hat 23 Zähler auf dem Konto und steht als Tabellen-15. nur zwei Punkte über der Abstiegszone. Mannheim wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Arianit Ferati (l.) von Waldhof Mannheim im Duell mit Marcel Benger vom SC Verl.

Tim Sechelmann brachte Mannheim nach 35 Minuten in Führung, ein Eigentor von Henning Matriciani sorgte in der 42. Minute für den Ausgleich. Dominik Steczyk brachte Verl in der 45. Minute in Front, André Becker glich zwei Minuten später wieder aus (45.+2).

Mannheim die bessere Mannschaft

In der ersten Halbzeit war nicht ersichtlich, wer gegen den Abstieg kämüft und wer nach oben schaut. Denn Waldhof Mannheim war über weite Strecken das bessere Team. Die Hausherren pressten früh, waren aktiv in den Zweikämpfen und spielten schnörkellos nach vorne.

Folgerichtig erspielten sich die Mannheimer auch einige gute Torchancen, die die Gäste aber alle wegverteidigen konnten. Bei der Mannheimer Führung nach 35 Minuten half dann jedoch ein Verler mit. Einen scharfen Abschluss von Mannheims Sechelmann fälschte Marcel Benger unglücklich ins eigene Tor ab.

Ex-Schalker Matriciani trifft ins eigene Tor

Von Verl kam offensiv wenig. Umso überraschender kam der Treffer zum Ausgleich nur sieben Minuten nach der Mannheimer Führung. Und das Tor war quasi eine Kopie des ersten Tores. Diesmal war es Lars Lokotsch, der sich auf der rechten Seite durchsetzte und den Ball nach innen gab. Und mit Matriciani war es dieses Mal an Mannheimer, der beim Klärungsversuch den Ball ins eigene Tor beförderte (42.).

Der Treffer gab den Verlern sichtlich Auftrieb, denn nur drei Minuten später ging der SCV tatsächlich in Führung. Steczyk bekam an der linken Strafraumkante den Ball, ließ Matriciani stehen und haute die Kugel humorlos in die kurze Ecke (45.).

Becker nutzt Verler Abwehrfehler

Angedeutet hatte sich die Verler Führung im Verlauf der ersten Halbzeit nicht. Und sie hatte auch nicht lange Bestand. In der zweiten Minute der Nachspielzeit schaffte es die Verler Hintermannschaft nicht, einen hohen Ball aus dem Strafraum zu klären. So kam Becker an die Kugel und schob aus 13 Metern zum ereneuten Ausgleich ein. Das 2:2 war gleichzeitig der Pausenstand.

Nach Wiederanpfiff wäre der SC Verl nach nur wenigen Sekunden beinahe wieder in Rückstand geraten. Nach eine katastrophalen Pass hatte Mannheims Okpala freie Schussbahn, Torwart Philipp Schulze war jedoch zur Stelle (46.).

Verl kam in der 57. Minute zur ersten Chance im zweiten Durchgang: Lokotsch brachte den Ball per Kopf auf das Tor, Waldhof-Torwart Jan-Christoph Bartels kratzte den Ball jedoch noch aus dem Eck.

Schulze rettet gegen Abifade, Lokotsch verpasst Lucky Punch

Trotzdem war weiter Mannheim das aktivere Team und drückte die Verler in die eigene Hälfte. Wirklich brenzlig wurde es für die Gäste aber selten. Erst in der 76. Minute war Schulze erneut gefordert. Der Keeper klärte einen Kopfball von Samuel Abifade aus spitzem Winkel.

In der 86. Minute hatte Verl dann doch noch die Chance zum Lucky Punch. Nach einem Konter schloss Lokotsch aus 15 Metern ab. Bartels im Waldhof-Tor hatte leichte Probleme, hielt den Ball jedoch im Nachfassen. So blieb es am Ende beim 2:2.

Als nächstes gegen Hannovers U23

Weiter geht es für die Verler in der 3. Liga am kommenden Sonntag (09.02.2025, 16.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 II. Waldhof Mannheim muss am Samstag (14 Uhr) zum 1. FC Saarbrücken.