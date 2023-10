Siegesserie gestoppt Verl verspielt Zwei-Tore-Führung gegen Ingolstadt Stand: 14.10.2023 15:52 Uhr

Der SC Verl hat am 11. Spieltag der 3. Liga den dritten Sieg in Folge verpasst. Gegen den FC Ingolstadt reichte den Ostwestfalen eine Zwei-Tore-Führung nicht zum Sieg.

Beide Mannschaften trennten sich am Samstag (14.10.2023) in Verl mit 2:2 (2:1). Lars Lokotsch (2.) und Michel Stöcker (20.) brachten den SCV schnell mit 2:0 in Führung. Benjamin Kanuric (23.) und Jannik Mause (75.) glichen aber noch für Ingolstadt aus.

Nach den überzeugenden Siegen gegen Arminia Bielefeld (3:1) und Rot-Weiss Essen (5:0) verpassten die Verler damit den dritten Sieg in Serie. Für den FCI war es dagegen der erste Punktgewinn nach zuletzt zwei Niederlagen. Der SC Verl hat damit nun 14 Punkte nach elf Spielen auf dem Konto und bleibt im Mittelfeld der Tabelle. Ingolstadt ist punktgleich.

Am 12. Spieltag treffen die Verler nun am kommenden Sonntag (22.10.2023, 13.30 Uhr) auswärts auf den SV Sandhausen. Der FC Ingolstadt empfängt bereits am Samstag (14 Uhr) die SpVgg Unterhaching.