Ein Angriff reicht Verl feiert knappen Sieg in Freiburg Stand: 27.01.2024 15:54 Uhr

Der SC Verl ist in der 3. Liga wieder näher an die Spitzenplätze gerückt. Am 23. Spieltag gewannen die Ostwestfalen ihr Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SC Freiburg II.

Die Ostwestfalen siegten am Samstagmittag knapp mit 1:0 (1:0) und stocken ihr Punktekonto damit auf 36 Punkte auf. Sechs Punkte trennen die Verler vom Aufstiegs-Relegationsplatz. Freibugr II bleibt dagegen bei nur zehn Punkten stehen und ist Letzter. Maximilian Wolfram erzielte in der 26. Minute das Tor des Tages.

Die Freiburger begann energisch und setzten die Verler früh unter Druck. Gefährliche Torabschlüsse sprangen dabei aber nicht heraus.

Erster guter Verler Angriff reicht zur Führung

Anders bei den Verlern, die nur einen guten Angriff zur Führung brauchten. In der 26. Minute eroberte Torge Paetow auf der rechten Seite den Ball und leitete sofort weiter zu Kevin Sessa. Der hatte wiederum das Auge für Wolfram in der Mitte und der Stürmer musste den Ball aus sieben Metern nur noch ins Tor schießen.

Verl war anschließend die spielbestimmende Mannschaft. In den Strafräumen tat sich bis zum Pausenpfiff aber nichts mehr.

Freiburgs Ambros trifft den Pfosten

Nach dem Seitenwechsel war wieder deutlich mehr Zug im Spiel. In der 48. Minute hatten die Verler dann Glück, dass es nicht 1:1 stand. Freiburgs Lukáš Ambros zog aus 18 Metern ab, traf aber nur den Pfosten. Von dort sprang der Ball an den Rücken von SCV-Torwart Luca Unbehaun, aber nicht ins Verler Tor.

Nach rund 60 Minuten flachte die Partie dann wieder merklich ab, was den Verlern natürlich in die Karten spielte. Von den Freiburgern kam offensiv kaum noch etwas. Stattdessen hatte Verl in der 76. Minute die Chance zum 2:0, doch Sessa verpasste eine Hereingabe von Wolfram knapp.

Al Ghaddioui verzieht knapp

Der SC Verl stand in der Schlussphase tief, musste in der Nachspielzeit aber noch einmal tief durchatmen. Hamadi Al Ghaddioui kam zentral vor dem Tor an den Ball, traf die Kugel aber nicht richtig. So stand am Ende der knappe 1:0-Auswärtssieg der Ostwestfalen.

Weiter geht es für die Verler am kommenden Samstag (14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching. Freiburg II gastiert gleichzeitig bei Rot-Weiss Essen.