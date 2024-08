WDR-Sport Verl belohnt sich gegen Mannheim spät Stand: 25.08.2024 12:45 Uhr

Lang biss sich der SC Verl am 3. Spieltag der 3. Liga an Waldhof Mannheim die Zähne aus. Ein Gewaltschuss brachte den Ostwestfalen letztlich aber einen Punktgewinn.

Verl und Mannheim trennten sich am Sonntag mit 1:1 (0:1). Felix Lohkemper brachte den Waldhof nach 15 Minuten zunächst in Fürhung, Chilohem Onuoha glich nach 80 Minuten aus.

Für die Verler war es das dritte Remis im dritten Spiel. Für Waldhof Mannheim war es dagegen der erste Punktgewinn der neuen Saison.

Taz schießt vorbei - Mannheim kontert perfekt

Schon nach vier Minuten hätte Verl in Führung gehen können. Berkhan Taz fiel der Ball rund sieben Meter vor dem Tor vor die Füße, der Mittelfeldspieler schoss aber am Tor vorbei.

Der Mannheimer Matchplan wurde schnell deutlich: auf Ballgewinne gehen und dann schnell umschalten. Und in der 15. Minute zeigte der Waldhof dann, wie es gehen kann. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schickte Sascha Voelcke den gestarteten Kennedy Okpala auf der Reiser. Der 19-Jährige ließ Verls Innenverteidiger Daniel Mikic im Laufduell stehen und bediente Lohkemper in der Mitte, der mühelos zur Mannheimer Führung traf.

Auch nach der Führung änderte Mannheim seine Herangehensweise nicht und presste Verl weiter hoch. Der SCV hatte damit sichtlich Probleme und tat sich schwer im Spiel nach vorne.

SC Verl hadert mit der Effizienz

Chancen gab es dennoch. Nach 26 Minuten schoss Michel Stöcker freistehend über das Tor, dann scheiterte Jonas Arweiler per Direktabnahme aus 17 Metern an Mannheims Schlussmann Omer Hanin (37.).

Verls Trainer Alexander Ende bemängelte in den ersten beiden Saisonspielen vor allem die fehlende Effizienz seines Teams. Was er damit meinte, zeigte sich kurz vor der Pause. Erst scheiterte Arweiler mit einem Flachschuss wieder an Hanin. Eduard Probst erlief jedoch den Abpraller, setzt den Ball per Lupfer aber aus drei Metern an die Latte (45.+1).

Verl beißt sich die Zähne aus

Nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Mannheim überließ Verl weiter den Ball, um die Gastgeber dann hoch anlaufen zu können. Und die Verler taten sich damit weiter schwer. Chancen spielten sich die Ostwestfalen nicht hinaus. Tom Baack versuchte es nach 68 Minuten mal aus der Distanz. Hanin hielt den Ball im Nachfassen fest.

Auf der Gegenseite konnte sich dann Verls Torwart Philipp Schulze zum ersten Mal auszeichen: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kam Niklas Hoffmann mit dem Kopf an den Ball. Schulze fischte die Kugel aus der rechten Ecke und hielt Verl im Spiel (73.).

Ende wechselt den Ausgleich ein

Verl-Trainer Ende reagierte und brachte unter anderem Onuoha und Patrick Kammerbauer ins Spiel. Und das zahlte sich bereits kurze Zeit später aus. Kammerbauer schlug eine Flanke in den Strafraum, wo Onuoha am schnellsten schaltete und den Ball aus kurzer Distanz mit voller Wucht zum verdienten Ausgleich ins Tor schoss (80.).

Kurz musste Verl aber noch einmal um den Punkt zittern. Nach einer Ecke versenkte der eingewechselte Terrence Boyd den Ball im Verler Tor. Schiedsrichter Felix Wagner nahm den Treffer aber sofort zurück, weil Torwart Schulze im Vorfeld gefoult worden sein soll. In der Nachspielzeit hatte Verl dann sogar noch die Chance auf den Sieg, doch Taz scheiterte mit seinem Abschluss an Torwart Hanin.

Für den SC Verl geht es nun am kommenden Sonntag weiter (01.09.2024, 19.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Hannover 96 II. Waldhof Mannheim empfängt am Tag zuvor (14 Uhr) den 1. FC Saarbrücken.