WDR-Sport Unwettergefahr: Fanzonen in Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen bleiben heute geschlossen

In Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen bleiben die Fanzonen zur Fußball-Europameisterschaft heute geschlossen. Grund sind Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Auch in anderen Städten drohen Absagen.

Ab dem Mittag muss lokal mit schweren Gewittern, Starkregen, Hagel sowie Sturm- und Orkanböen gerechnet werden. Um die Sicherheit aller Fans und Besucher zu gewährleisten, hat sich in Düsseldorf das Koordinierungsgremium aus Stadtverwaltung und Sicherheitsbehörden gestern am späten Abend für eine Schließung der Fanzonen entschieden.

Die drei Düsseldorfer Fanzonen in der Innenstadt und am Rheinufer fassen bei voller Auslastung zusammen bis zu 15.000 Menschen.

Public Viewings auch in anderen Städten auf der Kippe

Auch in Dortmund wird es wegen des drohenden Unwetters am Dienstag kein Public Viewing im Westfalenpark geben. Die Fanzone am Friedensplatz bleibt ebenfalls geschlossen. Gleiches gilt für Public Viewings und Fanzonen in Gelsenkirchen.

Weitere Spielorte in NRW prüfen angesichts der Wetterwarnungen, ob die Fanzonen heute geschlossen bleiben.

