3. Liga Trotz Überlegenheit - RWE gegen Haching nur remis Stand: 08.02.2025 16:07 Uhr

Nach zwei Siegen in Folge hat Rot-Weiss Essen in der 3. Liga einen kleinen Stimmungsdämpfer kassiert. Trotz Überlegenheit reichte es am 23. Spieltagen gegen Schlusslicht SpVgg Unterhaching nur zu einem 1:1-Unentschieden (0:1).

Von Lukas Thiele

Fabio Torsiello brachte die Gäste in der 18. Minute per direktem Freistoß in Führung. Torben Müsel glich in der 78. Minute für RWE aus. Essen verpasste es damit, sich nach den Siegen gegen Hannober 96 II und Arminia Bielefeld noch weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen und bleiben nur einen Punkt vor der gefährlichen Zone.

Haching bleibt Tabellenletzter. Die Bayern sind seit mittlerweile 19 Spielen ohne Sieg. Der letzte Erfolg der Hachinger war das 2:0 im Hinspiel gegen Essen Anfang September.

Golz erst zur Stelle und dann machtlos

Beide Teams starteten engagiert und mit Zug nach vorne in die Partie. Die erste Großchance hatten dann die Gäste. In der 16. Minute tauchte Leander Popp nach Pass von Torsiello im Essener Strafraum auf, RWE-Keeper Jakob Golz war aber zur Stelle.

Nur zwei Minuten später war Golz dann aber chancenlos. Torsiello legte sich den Ball aus 23 Metern halblinker Position zum Freistoß bereit und haute den Ball in den rechten Winkel zur Hachinger Führung (18.).

Gjasula zielt zu hoch

RWE tat sich in der Folge schwer, ins Spiel zu kommen. Es dauerte bis zur 33. Minute eher Klaus Gjasula mal wieder Richtung Gäste-Tor schoss, allerdings deutlich zu hoch zielte. Bis zum Pausenpfiff kam Essen immer mal wieder in den Hachinger Strafraum, gefährlich wurde es aber nicht mehr.

Vier Minuten nach Wiederanpfiff hätte es dann beinahe 0:2 gestanden. Essens Verteidiger Michael Schultz unterlief ein Stellungsfehler, sodass wieder Popp frei durch war, aber wieder war Golz zur Stelle (49.).

RWE betreibt Chancenwucher

Danach spielte dann nur noch RWE. Essen zog ein Powerplay auf, betrieb aber auch Chancenwucher. RWE kam gleich zu mehreren guten Abschlüssen, aber immer war ein Hachinger Bein dazwischen. Tobias Kraulich (57.) und Dominik Martinovic (61.) blieben jeweils in der Gäste-Abwehr hängen

In der 65. Minute war dann kein Hachinger Bein im Weg, aber der Pfosten. Kraulich köpfte eine Ecke von Lucas Brumme ans Aluminium. Wiederum nur zwei Minuten später hätte es dann 1:1 stehen müssen, José-Enrique Ríos Alonso brachte es abe fertig, den Ball aus fünf Metern über das Tor zu heben (67.). Sieben Minuten später scheiterte Julian Eitschberger an Haching-Keeper Kai Eisele.

Müsel erlöst RWR

Der Ausgleich wäre zu diesem Zeitpunkt längst verdient gewesen. Und in der 78. Minute war es aus Essener Sicht endlich soweit: Brumme passte von der linken Seite auf den eingewechselten Müsel, der den Ball vom linken Strafraumeck sehenswert ins rechte Eck schlenzte.

RWE drängte in der Schlussphase auf den Siegtreffer. In der 82. Minuten jubelten einige Fans bereits, der Kopfball von Ahmet Arslan ging jedoch nur ans Außennetz. In der Nachspielzeit fiel Müsel der Ball sechs Meter vor dem Tor vor die Füße, der Torschütze knallte den Ball aber über das Tor. So musste sich RWE am Ende mit dem Punkt begnügen.

Weiter geht es für RWE am kommenden Samstag (15.02.2025, 14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden. Unterhaching empfängt am Tag darauf den 1. FC Saarbrücken (13.30 Uhr).

