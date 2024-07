Noch ohne elf Double-Sieger Bayer Leverkusen nimmt Training auf Stand: 15.07.2024 14:39 Uhr

Gleich beim ersten Mannschaftstraining der Saisonvorbereitung gab es beim deutschen Meister Bayer Leverkusen Ärger. Es fehlte ein Spieler.

Gleich beim ersten Mannschaftstraining der Saisonvorbereitung gab es beim deutschen Meister Bayer Leverkusen Ärger. Stürmer Sardar Azmoun erschien nach dem Ende seiner Leihe zur AS Rom nicht zum ersten öffentlichen Training des Fußball-Bundesligisten.

"Ich weiß nur, dass er nicht da war. Das ist ja sichtbar. Von daher müssen wir klären, was da ist", sagte Bayer-Sportchef Simon Rolfes nach der rund anderthalbstündigen Einheit vor gut 500 Anhängern. Der 29 Jahre alte Iraner war in der vergangenen Saison an die Roma verliehen und am Sonntag zur Leistungsdiagnostik vor dem Trainingsstart noch erschienen.

Azmoun erscheint nach Leihende nicht zum Training

"Nicht nur Leistungsdiagnostik, auch Training muss man machen. Er ist heute nicht da. Er war gestern da, heute nicht da. Da werden wir dann sehen", sagte Rolfes weiter dazu. Laut Medienberichten sollen der FC Sevilla und Clubs aus Saudi-Arabien an dem Angreifer interessiert sein, der in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027 hat.

Bayer Leverkusens Sardar Azmoun im Iran-Trikot.

Azmoun gehört zu den Spielern, die Bayer in den kommenden Wochen noch abgeben dürfte. Als aktuell prominentester Spieler könnte Jonathan Tah den Meister noch verlassen. Der Nationalverteidiger würde gern zum FC Bayern München wechseln.

Leistungsdiagnostik mit den Neuen

Ein Großteil des Kaders von Erfolgstrainer Xabi Alonso unterzog sich schon am Sonntag genau 50 Tage nach dem Triumph im DFB-Pokal der obligatorischen Leistungsdiagnostik. Mit dabei war auch der vom FC Girona verpflichtete Mittelfeldspieler Aleix Garcia und der aus Rennes zur Werkself gewechselte französische U21-Nationalspieler Jeanuël Belocian.

Elf Profis suchte man beim Vorbereitungsstart jedoch vergebens. Der Grund: Die neun EM-Starter, sowie die zwei Spieler, die an der Copa América teilgenommen haben, werden erst nach einem dreiwöchigen Urlaub zurückerwartet.

Bayer blickt nach vorne: "Fangen bei null an"

Besonders motiviert waren schon vor dem offiziellen Start Victor Boniface, Odilon Kossounou und Jonas Hofmann: Die drei Stammkräfte hatten bereits am Donnerstag zusammen mit U19-Spieler Francis Onyeka eine kleine Einheit auf dem Trainingsplatz absolviert.

Das erste Testspiel des Double-Siegers findet am 26. Juli beim Drittligisten Rot-Weiss Essen statt. Im Trainingslager vom 28. Juli bis zum 2. August in Donaueschingen soll der Feinschliff erfolgen. Darüber hinaus sind weitere Partien am 3. August bei RC Lens und am 7. August beim FC Arsenal vorgesehen. Im Rahmen der Saisoneröffnung am 10. August ist zudem Real Betis Sevilla in der Bayarena zu Gast.

Supercup als Pflichtspielauftakt

Pflichtspielauftakt für Leverkusen ist der DFL-Supercup gegen Vizemeister VfB Stuttgart am 17. August (20.30 Uhr). Knapp eine Woche später eröffnet die Werkself als Titelträger die neue Bundesliga-Saison bei Borussia Mönchengladbach (23. August/20.30 Uhr).