WDR-Sport Tour de France: Politt als Pogačar-Helfer am Start

Tour de France: Politt als Pogačar-Helfer am Start Stand: 21.06.2024

Der Kölner Nils Politt hat es als Helfer in das Aufgebot seiner Mannschaft UAE Emirates für die Tour de France geschafft. Er soll Top-Favorit Tadej Pogačar unterstützen.

Tadej Pogačar peilt seinen dritten Gesamtsieg bei der Tour de France an - und bekommt dafür ein schlagkräftiges Team an die Seite gestellt. Das Team UAE Emirates bestätigte am Donnerstag seinen achtköpfigen Kader für die 111. Frankreich-Rundfahrt (ab 29. Juni) und ist vor allem für die Berge bestens gerüstet. Der Kölner Nils Politt soll im flachen und hügeligen Terrain einen wichtigen Beitrag zu Pogačars angepeiltem Giro-Tour-Double leisten.

"Wir haben das ganze Jahr über als Team hart gearbeitet. Wir hoffen, dass wir allen Zuschauern drei Wochen lang spannende Rennen bieten können", sagte Pogačar, der einen Monat nach seinem Giro-Triumph zum Grand Depart in Florenz nach Italien zurückkehrt: "Natürlich habe ich gute Erinnerungen an den Giro. In den letzten Wochen habe ich mich voll auf die Tour konzentriert."

Der Brite Adam Yates, im Vorjahr Tour-Gesamtdritter, ist Pogačars wichtigster Helfer in den Bergen. Der 31-Jährige überzeugte zuletzt mit dem Sieg bei der Tour de Suisse. Auch der Portugiese Joao Almeida und Juan Ayuso aus Spanien sind Schlüsselfahrer für die Bergetappen.