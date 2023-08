WDR-Sport Torloses Remis für Dortmund II in Regensburg Stand: 23.08.2023 20:51 Uhr

Erst in Hälfte zwei nahm die Partie in der 3. Fußball-Liga von Borussia Dortmund II beim SSV Jahn Regensburg ein wenig Fahrt auf. Letztlich sahen die Fans ein leistungsgerechtes Remis.

Am Mittwochabend (23.08.2023) gelang es keinem der beiden Kontrahenten, beim 0:0-Unentschieden doch noch einen späten "Lucky Punch" zu setzen. In der Tabelle sind die Dortmunder weiter punktgleich mit Regensburg (fünf Zähler), der SSV Jahn hat aber die bessere Torausbeute und steht deshalb vor dem BVB II auf dem siebten Platz.

Ereignisarme erste Halbzeit: Hettwer mit bester Chance

Die erste Hälfte war eine ziemlich ereignislose Angelegenheit. Borussia Dortmunds Reserve war dabei über längere Phasen spielbestimmend, allerdings wollte es gegen die gut geordnete Regensburger Defensive nicht so wirklich mit der Kreation von Chancen klappen.

Julian Hettwer hatte noch die beste Möglichkeit (39.) kurz vor der Pause, nachdem dem SSV Jahn Regensburg im Aufbauspiel ein haarsträubender Fehler unterlaufen war. Sonst blieben Torraumszenen Mangelware.

Ansehnlichere zweite Hälfte

Nach dem Pausentee kamen die beiden Teams dann mit ein bisschen mehr Schwung aus der Kabine, das Tempo war etwas höher.

Regensburg hatte eine richtig gute Doppelchance: Dominik Kother scheiterte an BVB-Torwart Marcel Lotka, Benedikt Sallers zweiter Ball flog weit drüber (62.). Später vergab Oscar Schönfelder noch aus guter Position (73.).

Joker Nischalke trifft nur den Pfosten

Auch Dortmund II war zwischendurch vorne mal in Erscheinung getreten. Joker Jermain Nischalke wurde zentral in Szene gesetzt, der erste Kontakt war perfekt, die Drehung auch – Regensburg-Torhüter Felix Gebhardt lenkte den Schuss aber gerade noch so an den Pfosten (63.).

Dortmund hätte kurz vor Schluss auch wohl gerne noch einen Strafstoß gehabt, denn im Strafraum wurde Nischalke am Trikot gehalten und ging zu Boden (85.). Der Pfiff des Unparteiischen Luca Jürgensen blieb aber aus.

Viele Auswärtsfans zu erwarten: Dresden kommt zum BVB

Am 4. Spieltag wird es aller Voraussicht nach zu einem Heimspiel mit stimmungsvoller Kulisse für den BVB II kommen. Denn Dynamo Dresden, traditionell mit vielen Auswärtsfans unterwegs, gastiert im Stadion Rote Erde (Samstag, 14 Uhr).