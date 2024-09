Erste Niederlage für Arminia Tor aus 60 Metern: 1860 München schockt Bielefeld spät Stand: 21.09.2024 18:28 Uhr

Arminia Bielefeld hat in der 3. Liga die erste Niederlage kassiert und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Gegen 1860 München kassierten die Bielefelder in der Schlussphase einen spektakulären Treffer.

Thore Jacobsen traf in der 88. Minute aus der eigenen Hälfte zum 1:0-Sieg (0:0) der Münchner Löwen in Bielefeld. Gleichzeitig schoss er so 1860 vom Tabellenende auf Rang 14, mit nun sechs Punkten. Arminia hätte mit einem Sieg an die Spitze der 3. Liga springen können, rutscht mit weiter elf Punkten aber auf Rang fünf ab.

Arminia druckvoll - Becker scheitert an Vollath

Der Arminia war das Selbstvertrauen zu Beginn an anzusehen. Mit hohem Pressing zwangen sie die 60er immer wieder zu frühen Ballverlusten und ließen die Gäste so nicht ins Spiel kommen. In der 15. Minute hatte dann André Becker nach einem Ballgewinn in der Münchner Hälte die große Chance zur Führung. Frei vor 60-Torwart René Vollath blieb er jedoch zweiter Sieger.

Danach änderte sich das Spiel jedoch. Die Arminia nahm das Tempo raus, 60 kam besser ins Spiel und auch zu Chancen. In der 22. Minute verpasste Patrick Hobsch den Ball vor dem Tir nur knapp. In der 31. Minute ging ein Volley von Julian Guttau nur knapp am Bielefelder Tor vorbei.

Von der Arminia kam offensiv dagegen nicht mehr viel, sodass es torlos in die Kabinen ging.

Die zweite Hälfte begann wie die erste - mit Bielefelder Ballbesitz. Isaiah Young kam in der 49. Minute zum Abschluss, wurde dabei aber so stark bedrängt, dass er Vollath nicht vor Probleme stellen konnte.

Viele Bielefelder Chancen innerhalb weniger Minuten

Ansonsten passierte in der zweiten Hälfte lange wenig. Knapp 20 Minuten vor dem Ende zog Arminia aber noch einmal das Tempo an, In der 69. Minute war Vollath wieder gefordert, als Marius Wörl aus spitzem Winkel frei zum Abschluss kam. Der Keeper war aber genauso zur Stelle wie gegen einen Freistoß von Stefano Russo eine Minute später (70.). Vier Minuten später verfehlte Christopher Lannert das Tor nur knapp (74.). Eine Minute später verpasste der eingewechselte Kaito Mizuta den Ball am zweiten Pfosten nur knapp (75.).

1860 schaffte es anschließend, sich vom Bielefelder Druck zu befreien. Selber gefährlich wurden die Löwen aber auch nicht. So sag alles nach einem torlosen Remis aus.

Doch dann dann Jacobsen. Nach einem Bielefelder Fehlpass im Mittelfeld nahm der Münchner den Ball aus der eigenen Hälfte direkt und traf über den aufgerückten Jonas Kersken im Bielefelder Tor hinweg zum Münchner Sieg - ein spektkulärer Treffer. Bielefeld drückte in der Nachspielzeit noch einmal auf den Ausgleich, kam aber nicht mehr durch.

Bielefeld reist zum VfB Stuttgart II

In der 3. Liga steht nun eine Englische Woche an. Bereits am Dienstag (19 Uhr) reist die Arminia zum VfB Stuttgart II. 1860 Münchem empfängt einen Tag später (19 Uhr) die zweite Mannschaft von Hannover 96.