WDR-Sport Testspiele: Bochum schlägt Velbert - Schalke-Test abgebrochen

Testspiele: Bochum schlägt Velbert - Schalke-Test abgebrochen Stand: 10.07.2024 20:43 Uhr

Bundesligist VfL Bochum hat sein zweites Testspiel der Vorbereitung gegen den Oberligisten SSVg Velbert souverän gewonnen. Der Test des FC Schalke musste abgebrochen werden.

Der VfL gewann am Mittwochabend in Velbert mit 5:1 (1:1). Im ersten Test hatten die Bochumer Regionalliga-Absteiger Rot-Weiß Ahlen mit 3:1 besiegt.

Gegen Velbert, ebenfalls Regionalliga-Absteiger mussten die Bochumer aber erst einmal einem Rückstand hinterherlaufen. Marco De Stefano erzielte in der 34. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Die Führung hielt allerdings nicht lange. Nur zwei Minuten später traf Mats Pannewig zum Bochumer Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit wurde es dann standesgemäß. Erst brachte Noah Loosli (50.) den VfL per Kopf in Führung. Dann erzielten Ibrahima Sissoko (70.), Agon Elezi (72.) und Philipp Hofmann (77.) drei Tore in nur sieben Minuten.

Schalke-Test nach Gewitter abgebrochen

Das Testspiel des FC Schalke 04 gegen den dänischen Erstligisten FC Midtylland wurde dagegen nach 81 Minuten aufgrund eines Gewitters abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt führten die Dänen mit 4:2 (2:1). Dabei hatte Neuzugang Moussa Sylla den Zweitligisten in der 15. Minuten in Führung gebracht. Nach dem Ausgleich von Ola Brynhildsen (21.) brachte Paul Seguin Schalke wieder in Front (36.).

August Priske (54.), Alhaji Kamara (63./Foulelfmeter) und Mikel Gogorza (67.) drehten das Spiel jedoch für Midtylland. Nach 81 Minuten wurden die Spieler aufgrund des Unwetters erst in die Kabine geschickt, dann wurde das Spiel abgebrochen

SCP trotz Kiew ein 0:0 ab

Schalkes Liga-Konkurrent SC Paderborn kam im Testspiel im Trainingslager in Hochfilden in Österreich zu einem achtbaren 0:0 gegen den ukrainischen Champions-League-Qualifikationsteilnehmer Dynamo Kiew. Beim SCP, der über das gesamte Spiel die besseren Chance hatte, gab Rückkehrer Sven Michel sein Comeback im SCP-Trikot. Sturmpartner Felix Platte musste kurz vor Anpfiff dagegen angeschlagen passen.

Münster gewinnt NRW-Duell mit Duisburg

Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster hat im vierten Testspiel den vierten Sieg gefeiert. Gegen Drittliga-Abstiger MSV Duisburg gewannen die Münsteraner in einem Spiel über zwei Mal 60 Minuten mit 3:0. Per Doppelschlag durch Malik Batmaz (11.) und Joel Grodowski (13.) gingen die Preußen schnell mit 2:0 in Führung. Den Schlusspunkt setzte Marvin Benjamins in der 118. Minute.