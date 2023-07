WDR-Sport Testspiel: Vermeij schießt Düsseldorf zum Sieg gegen Liberec Stand: 14.07.2023 18:59 Uhr

Neuzugang Vincent Vermeij hat sich beim Testspielsieg von Fortuna Düsseldorf gegen den tschechichen Erstligisten Slovan Liberec erneut treffsicher gezeigt.

Der niederländische Stürmer, der bereits im Test gegen Eintracht Braunschweig traf, erzielte beim 2:1-Erfolg am Freitagabend in Oberösterreich beide Treffer des Zweitligisten. Kurz vor der Pause war Vermeij mit einem Doppelpack erfolgreich (41./44.). Der 28-Jährige kam von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg an den Rhein.