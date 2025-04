Monte Carlo Tennisprofi Altmaier überrascht mit Auftaktsieg Stand: 07.04.2025 16:09 Uhr

Nach erfolgreicher Qualifikation hat der Kempener Daniel Altmaier beim ATP-Turnier in Monte Carlo auch den favorisierten Felix Auger-Aliassime bezwungen.

Der Top-20-Spieler scheint Altmaier zu liegen. Es war beim zweiten Aufeinandertreffen der beiden Tennisprofis der zweite Sieg für den Kempener. Wie schon im vergangenen Jahr in Auckland (Neuseeland) rang Altmaier den Kanadier in zwei Sätzen nieder.

Altmaier feiert ersten Hauptrundensieg nach zwei Auftaktniederlagen

Den ersten Durchgang entschied der 26-jährige Deutsche am Montag im Tie-Break mit 7:5 für sich. Im zweiten Satz musste Altmaier dann seine Nervenstärke beweisen, als er beim Stand von 5:3 zum Matchgewinn servierte, trotz eigenen Aufschlags aber mit 0:40 zurücklag. Die Nummer 84 der Welt blieb unbeeindruckt, machte fünf Punkte in Serie und entschied damit Satz wie Match für sich.

Zuletzt hatte der Deutsche beim ATP-Turnier in Marrakesch (Marokko) gegen Otto Virtanen (Finnland) und beim Masters in Miami (USA) gegen Coleman Wong (Hongkong) jeweils in der ersten Runde verloren, obwohl seine Gegner in der Weltrangliste deutlich schlechter platziert waren. Gegen den deutlich besser platzierten Auger-Aliassime (Nr. 19) machte er es nun besser.

Fünfte Auftaktschlappe für Struff in Serie

Seinen Platz im Hauptfeld des prestigeträchtigen Turniers an der Mittelmeerküste hatte sich Altmaier zuvor in der Qualifikation mit Siegen gegen den Spanier Jaume Munar (7:5, 3:6, 7:5) und den Franzosen Pierre-Hugues Herbert (7:6, 6:3) gesichert.

Dagegen kassierte Jan-Lennard Struff (Warstein) in Monte Carlo die nächste frühe Niederlage. Für ihn war es die fünfte Auftaktniederlage bei einem ATP-Turnier in Serie. Die deutsche Nummer zwei verlor in der Auftaktrunde gegen den Monegassen Valentin Vacherot in nur 58 Minuten mit 1:6, 2:6. Vacherot war nur mit einer Wild Card ins Hauptfeld gerückt und liegt in der Weltrangliste auf Position 259.