WDR-Sport Tennis - Struff als Ersatzmann beim Laver Cup dabei Stand: 17.09.2024 10:30 Uhr

Neben Alexander Zverev kommt ein zweiter deutscher Tennisprofi in den Genuss des Showkampf-Spektakels Laver Cup in Berlin. Jan-Lennard Struff rückt als Ersatzmann ins Team Europe, das von Freitag bis Sonntag in der Arena am Ostbahnhof gegen eine Weltauswahl antritt.

Struff hatte zuletzt wegen Hüftproblemen, die ihm seit Olympia in Paris zusetzen, seine Teilnahme am Davis Cup in China abgesagt.

Zwei Ersatzspieler

Der 34-Jährige nimmt beim Event in Berlin an allen Teamaktivitäten und Auftritten teil, zum Einsatz kommt er aber nur, wenn einer der sechs Stammspieler um Zverev (27) und Carlos Alcaraz ausfällt. Zweiter Ersatzspieler neben Struff ist der Italiener Flavio Cobolli.

Erstmals in Deutschland

Der von Tennisstar Roger Federer entworfene und mitorganisierte Laver Cup findet seit 2017 statt und gastiert in diesem Jahr zum ersten Mal in Deutschland. Weltranglistenpunkte sind beim Einladungsturnier nicht zu gewinnen, dafür ist das Event, das nach der australischen Tennislegende Rod Laver benannt ist, lukrativ für die auserwählten Profis. Zahlreiche Top-Sponsoren unterstützen die Veranstaltung.