WDR-Sport Tennis: Niemeier im Achtelfinale von Linz - Kerber schon raus

Tennis: Niemeier im Achtelfinale von Linz - Kerber schon raus Stand: 30.01.2024 20:40 Uhr

Die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier (Dortmund) hat beim WTA-Turnier in Linz das Achtelfinale erreicht.

Nach ihrem Aus in der Qualifikation zu den Australian Open zuletzt in Melbourne gewann die 24-Jährige am Dienstag ihr Auftaktmatch gegen die Russin Anna Blinkowa 6:3, 6:4. Niemeiers Gegnerin in der Runde der besten 16 ist in einem weiteren deutsch-russischen Duell Jekaterina Alexandrowa.

Die frühere Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber musste dagegen bei ihrem Europa-Comeback nach der Baby-Pause eine Niederlage hinnehmen. Der 36-Jährige verlor ihr Spiel gegen die Italienerin Lucia Bronzetti mit 1:6, 3:6. Kerber hatte sich 2013 im Finale gegen Ana Ivanovic den Titel in Linz geholt.

Kerber war erst beim United Cup rund um den Jahreswechsel nach 18 Monaten Baby-Pause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Zuvor hatte sie seit Wimbledon 2022 kein Match mehr bestritten und im Februar 2023 ihre Tochter Liana zur Welt gebracht. Bei den Australian Open schied Keber in der ersten Runde aus.