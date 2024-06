WDR-Sport Tennis: Erstrunden-Aus für Squire in Stuttgart Stand: 10.06.2024 17:24 Uhr

Tennisprofi Henri Squire ist beim ATP-Turnier in Stuttgart in der 1. Runde ausgeschieden.

Im deutschen Duell mit Yannick Hanfmann unterlag der Duisburger am Montag 3:6, 3:6. Squire hatte bei den French Open überrascht und es in Roland Garros als Qualifikant bis in Runde zwei geschafft. Dort unterlag er dem Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Der ursprünglich topgesetzte Alexander Zverev hatte seinen Start in Stuttgart kurzfristig abgesagt. Der Hamburger stand noch am Sonntag im Finale der French Open in Paris und will erst in der kommenden Woche in Halle/Westfalen die Vorbereitung auf Wimbledon (ab 1. Juli) aufnehmen.