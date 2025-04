WDR-Sport Tennis: Altmaier unterliegt Zverev im Achtelfinale von München Stand: 16.04.2025 17:17 Uhr

Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in München im Achtelfinale ausgeschieden. Er verlor das deutsche Duell gegen Alexander Zverev.

Der 26-jährige Kempener unterlag dem Weltranglistendritten am Mittwoch nach einer Stunde und 19 Minuten mit 3:6 und 2:6. In der Runde zuvor hatte Altmaier den Taiwanesen Chun-hsin Tseng mit 7:6 und 7:6 besiegt.

Der an Nummer eins gesetzte Hamburger Zverev spielte nicht so überzeugend wie bei seinem Auftaktsieg gegen den Franzosen Alexandre Müller (6:4, 6:1). Vor allem durch eigene Fehler machte er sich das Leben bisweilen schwer. Ungefährdet war sein Erfolg dennoch.

Altmaier unterlaufen zu viele Fehler

Altmaier, derzeit 68. der Weltrangliste, brachte zu selten eigene Siegschläge ins Feld. Nach leichten Schwierigkeiten im ersten Aufschlagspiel bekam Zverev das Duell schnell und gut in den Griff, obwohl ihm schon im ersten Satz 13 unerzwungene Fehler unterliefen. Nach einem Break zum 3:1 brachte er den Satz ungefährdet zu Ende. Altmaier, der Zverev bei ihrem bisher letzten Aufeinandertreffen im Februar 2024 in Acapulco in der ersten Runde besiegt hatte, konnte aus den Patzern kein Kapital schlagen - ihm unterliefen selbst zu viele leichte Fehler.

Zverev spielte auch im Anschluss nicht überragend, ließ sich freilich nicht nachhaltig aus der Ruhe bringen - auch nicht von einem Break zum 1:1, mit dem der giftige Altmaier seinen eigenen Aufschlagverlust zu Beginn des zweiten Satzes umgehend konterte. Zum 3:2 gelang Zverev erneut ein Break - diesmal konnte Altmaier nicht mehr zurückschlagen. Zverev nutzte seinen vierten Matchball zum Sieg.

Mit Altmaier ist damit auch der zweite und letzte NRW-Vertreter beim ATP-Turnier in München ausgeschieden. Am Dienstag erlitt der Warsteiner Jan-Lennard Struff gegen den an Nummer fünf gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo eine krachende 0:6, 2:6-Niederlage.

Unsere Quellen: