WDR-Sport Tennis: Niemeier wieder unter den Top 100

Tennis: Niemeier wieder unter den Top 100 Stand: 09.09.2024 12:24 Uhr

Die Dortmunderin Jule Niemeier ist durch den Einzug in die dritte Runde der US Open wieder in die Top 100 der Weltrangliste geklettert.

Der Sprung im Ranking bedeutet für Niemeier viel: Die 25-Jährige schob sich in der neuen Weltrangliste am Montag durch ihren Drittrundeneinzug bei den US Open von Rang 101 auf 87 vor - und kann damit wieder häufiger auf eine direkte Hauptfeld-Teilnahme bei Turnieren hoffen.

Hauptfeld-Teilnahme bei Grand Slams damit sicher

Bei Grand Slams stehen die besten 104 Spielerinnen automatisch im Hauptfeld, auf Rang 101 bestand für Niemeier die Gefahr, dort eventuell schnell herauszufallen. Auch bei den Masters-Turnieren der WTA - die wichtigste Turnierserie unterhalb der Grand Slams - muss Niemeier mit ihrem neuen Rang deutlich seltener in die Qualifikation. Dort erhalten insgesamt 96 Spielerinnen inkl. der Qualifikation ein Startrecht.

An der Spitze der Weltrangliste der Frauen-Tour bleibt die Polin Iga Swiatek mit 10.885 Punkten vor Aryna Sabalenka (8716), der Siegerin der US Open.