Tage der Entscheidungen Tage der Entscheidungen in NRW - Düsseldorf mindestens in der Relegation Stand: 10.05.2024 21:07 Uhr

Es geht in den deutschen Fußball-Ligen in die Schlussphase der Saison und einige Entscheidungen stehen an: Fortuna Düsseldorf beendet die Saison in der 2. Bundesliga mindestens auf Platz drei.

Fußball und vor allem seine Entscheidungen bewegen Millionen von Fans - vor allem im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Fest steht schon: Bayer 04 Leverkusen ist deutscher Meister.

Bundesliga: Köln in Abstiegsnot

Der Meistertitel ist bekanntermaßen schon vergeben und Bayer 04 Leverkusen hat in der Liga seine herausragende Saison mit der Schale gekrönt. Einige Kilometer weiter ist die Gefühlslage beim 1. FC Köln eine andere. Nach dem torlosen Remis gegen Freiburg stehen die "Geißböcke" am Abgrund.

Immerhin gewann der VfL Bochum am letzten Sonntag das Kellerduell gegen Union Berlin, sodass der vorzeitige Abstieg vorerst verhindert wurde. Der 1. FSV Mainz 05 auf Relegationsplatz 16 kam beim 1. FC Heidenheim nicht über ein Remis hinaus, Köln hat bei noch zwei verbleibenden Partien als 17. fünf Punkte Rückstand.

Nun stehen die Kölner im vorletzten Saisonspiel gegen Union Berlin mit dem Rücken zur Wand, ein Sieg ist Pflicht.

"Anne Castroper" in Bochum ist dagegen die Hoffnung zurückgekehrt. Mit dem ersten Sieg nach 68 Tagen verließ der VfL Bochum am vorletzten Spieltag Relegationsplatz 16; am Sonntag legte Bochum im Kellerduell bei Union Berlin nach und gewann 4:3 und kann nun nicht mehr auf einen direkten Abstiegsplatz fallen.

Auch Borussia Mönchengladbach kann nicht mehr auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen, dennoch sind es nur vier Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Bei Werder Bremen kam die Borussia zu einem 2:2.

Weiter oben hat Borussia Dortmund durch seinen Erfolg in der Champions League sich selbst am meisten beschenkt und der Bundesliga einen sicheren fünften Startplatz in der Champions League beschert - wovon der BVB als Fünfter der Tabelle selbst profitiert. Der BVB kann nicht mehr von Platz fünf verdrängt werden.

Sollte Dortmund die Königsklasse gewinnen, darf sich auch noch der Bundesliga-Sechste über den Einzug in die Champions League freuen.

2. Bundesliga: Fortuna mindestens in der Relegation

Eine erste Entscheidung im Aufstiegsrennen der 2. Liga ist am Freitagabend gefallen: Fortuna Düsseldorf beendet die Saison nach der 0:1-Niederlage des Hamburger SV beim SC Paderborn mindestens auf dem Relegationsplatz drei. Auch der direkte Aufstieg ist für die Fortunen (59 Punkte) noch möglich - der Rückstand auf den Zweiten St. Pauli beträgt vier Punkte, auf Spitzenreiter Kiel fünf. Am Samstag (20.30 Uhr) treffen Kiel und Düsseldorf aufeinander.

Schalke 04 hat sich mit einem 4:0 gegen Osnabrück im Hamburger Millerntor-Stadion die Klasse gesichert und spielt noch mindestens ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga. Wegen der Osnabrücker Stadion-Dachschäden wurde das Auswärtsspiel in Hamburg ausgetragen.

3. Liga: MSV nicht mehr zu retten

In der 3. Liga verpasste Arminia Bielefeld am 31. Spieltag beim 0:0 gegen den VfB Lübeck einen Sieg, obwohl die Ostwestfalen mehr als 30 Minuten in Überzahl spielten. Und bei Erzgebirge Aue kassierte Bielefeld eine 0:1-Niederlage - so muss die Arminia weiter zittern. Am Samstag kann die Arminia gegen den Halleschen FC den Klassenerhalt perfekt machen, Klubikone Fabian Klos bestreitet sein letztes Heimspiel für die Ostwestfalen. Der WDR zeigt die Partie live im TV und im Stream.

Der MSV Duisburg muss dagegen den Gang in die viertklassige Regionalliga West antreten. Die "Zebras" verloren vergangene Woche ihr Auswärtsspiel in Lübeck. Durch das Remis von Waldhof Mannheim beim FC Ingolstadt können die Meidericher die Nicht-Abstiegsplätze nicht mehr erreichen.

Die letzte Chance auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga verspielte Rot-Weiss Essen am Freitagabend mit einer 0:1-Heimniederlage gegen 1860 München. Preußen Münster befindet sich als Tabellenzweiter dagegen weiter auf Aufstiegskurs, könnte aber noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Der SSV Ulm steht als Aufsteiger fest, die Entscheidung über die Plätze zwei und drei ist noch offen.

Regionalliga West: Aachen wieder drittklassig

Alemannia Aachen ist nach elf Jahren in den Profi-Fußball zurückgekehrt. 31.034 Zuschauer stürmten nach Abpfiff gegen Bocholt den Platz und feierten ihren Klub.

Vier Absteiger aus der Regionalliga West stehen fest

Durch den Abstieg des MSV Duisburg erhöht sich die Zahl der Vereine in der Regionalliga, die in die Oberliga müssen, auf vier. Die SSVg Velbert, der FC Wegberg-Beeck und Rot Weiss Ahlen stehen bereits als Absteiger fest. Der SV Lippstadt muss nach einem 0:0 gegen den SC Paderborn II am Freitagabend als vierter Verein den Weg in die Oberliga antreten. Paderborn sicherte sich mit dem Punkt den Klassenerhalt.

Frauen-Bundesliga: Essen mit Restchancen auf CL-Quali

Nur die kühnsten Optimisten bei der SGS Essen rechneten sich zuletzt noch das Erreichen der Champions-League-Qualifikationsrunde aus. Doch die SGS wahrte ihre Chance erneut - durch einen 1:0-Sieg beim SC Freiburg. In den zwei verbleibenden Partien sind noch sechs Punkte zu vergeben - die SGS Essen hofft also auch auf Patzer von Frankfurt, das Platz drei belegt und sechs Punkte Vorsprung hat.

Im Abstiegskampf haben die Frauen des 1. FC Köln ein weiteres Jahr Bundesliga so gut wie sicher. Zwar unterlagen die FC-Fußballerinnen am letzten Freitag der Star-Truppe des VfL Wolfsburg klar (1:5). Doch die Konkurentinnen des 1. FC Nürnberg unterlagen am Montag Leipzig 0:1. Zwei Spieltage vor Saisonende hat Nürnberg sechs Punkte Rückstand auf Köln sowie ein um 26 Treffer schlechteres Torverhältnis.