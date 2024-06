French Open Angeschlagener Djokovic verhindert Achtelfinal-Aus Stand: 03.06.2024 21:00 Uhr

Titelverteidiger Novak Djokovic hat mit einem weiteren Kraftakt das Aus bei den French Open vermieden und darf weiter vom nächsten Titel in Paris träumen.

Der an Position eins gesetzte Serbe gewann gegen den Argentinier Francisco Cerundolo (Nr. 23) 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, zog ins Viertelfinale ein und feierte nach 4:39 Stunden Spielzeit seinen 370. Sieg bei einem Grand Slam.

Damit ist Djokovic auch in dieser Kategorie nun Rekordhalter. Zuvor hatte er sich die Bestmarke von 369 Siegen mit Roger Federer (Schweiz) geteilt. Djokovic hatte bereits bei seinem Drittrundenmatch gegen den Italiener Lorenzo Musetti arge Probleme gehabt, sich aber letztlich in fünf Sätzen durchgesetzt und Sonntagnacht um 3.07 Uhr seinen Matchball verwandelt. Nun musste er gegen den unbekümmert aufspielenden Cerundolo erneut alles investieren.

De Minaur sorgt für Überraschung

Der australische Tennisprofi Alex De Minaur hat bei den French Open in Paris für eine Überraschung gesorgt und das Viertelfinale erreicht. Der 25-Jährige besiegte am Montag (03.06.2024) den Weltranglisten-Fünften Daniil Medwedew aus Russland mit 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Für De Minaur, der sich auf Hartplätzen deutlich wohler fühlt, ist es erst das zweite Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier.

Möglicher Gegner für Zverev

Der Australier, der in der dritten Runde den deutschen Profi Jan-Lennard Struff bezwungen hatte, könnte im Viertelfinale der Gegner von Alexander Zverev sein. Dafür muss der Olympiasieger aber sein Match am Montagabend (nicht vor 20.15 Uhr) gegen den Dänen Holger Rune gewinnen.

Medwedew war als Favorit ins Duell mit De Minaur gegangen, obwohl auch der Russe kein Sandplatz-Experte ist. Beim Stand von 2:3 im zweiten Satz musste sich der US-Open-Gewinner von 2021 wegen Blasen an den Füßen behandeln lassen. Danach lief bei ihm nicht mehr viel zusammen.

Sabalenke und Rybakina ohne Probleme

Aryna Sabalenka und Jelena Rybakina haben sich derweil keine Blöße gegeben und sind ins Viertelfinale eingezogen. Die an Nummer zwei gesetzte Belarusin Sabalenka setzte sich gegen Emma Navarro aus den USA mit 6:2, 6:3 durch. Die frühere Wimbledon-Gewinnerin Rybakina aus Kasachstan bezwang die Ukrainerin Jelena Switolina mit 6:4, 6:3.

Direktes Duell im Halbfinale

Im Halbfinale könnte es zu einem direkten Duell zwischen Sabalenka und Rybakina kommen. Dafür müssen die beiden Grand-Slam-Turniergewinnerinnen aber noch ihre Viertelfinal-Hürden meistern. Rybakina trifft auf die Italienerin Jasmine Paolini, die den Erfolgszug der ungesetzten Russin Elina Awanessjan mit einem 4:6, 6:0, 6:1 stoppte. Sabalenka bekommt es nun entweder mit Varvara Gracheva aus Frankreich oder mit der erst 17 Jahre alten Russin Mirra Andrejewa zu tun.

Tennis-Doppel Krawietz/Pütz verpasst Viertelfinale bei French Open

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz ist im Achtelfinale ausgeschieden. Das an Nummer sechs gesetzte Tennis-Duo musste sich am Montag Marcelo Arevalo aus El Salvador und Mate Pavic aus Kroatien mit 6:7 (3:7), 6:7 (5:7) geschlagen geben. Krawietz hatte 2019 und 2020 mit seinem früheren Doppel-Partner Andreas Mies das Grand-Slam-Turnier auf Sand gewonnen. Krawietz/Pütz waren kampflos in die dritte Runde eingezogen, weil ihre deutschen Zweitrunden-Gegner Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann nach ihrem Auftaktsieg zurückgezogen hatten.

Auch für Laura Siegemund kam im Doppel-Wettbewerb das Aus in der dritten Runde. Die Metzingerin, die am ersten Turniertag im Einzel in der ersten Runde ausgeschieden war, verlor an der Seite der Tschechin Barbora Krejcikova gegen Giuliana Olmos aus Mexiko und Alexandra Panowa aus Russland mit 3:6, 6:7 (5:7).