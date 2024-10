WDR-Sport Tadesse und Mekonnen gewinnen Köln-Marathon Stand: 06.10.2024 16:39 Uhr

Der Äthiopier Demeke Tadesse und seine Landsfrau Zinash Mekonnen haben sich beim 26. Köln-Marathon durchgesetzt.

Tadesse gewann das Männer-Rennen am Sonntag (06.10.2024) in 2:12:37 Stunden. Er hatte im Ziel mehr als fünf Minuten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, dem Spanier Chakib Lachgar (2:18:14).

Bester deutscher Läufer über die 42,195 Kilometer war der Frankfurter Michael Wiegerling (2:27:31) als Sechster, der Düsseldorfer Kevin Kranz (2:28:57) wurde Siebter.

Bei den Frauen siegte Zinash Mekonnen mit einer Zeit von 2:29:41 Stunden, Zweite wurde Failuna Abdi Matanga aus Tansania (2:35:13). Den dritten Rang belegte die Frankfurterin Franziska Rennecke (2:49:06), Maike Drieb-Schön (2:51:27) aus Siegburg wurde Vierte.

Start in Köln-Deutz

Die Marathon-Strecke startete in Köln-Deutz, führte dann auf die linke Rheinseite und in den Süden nach Rodenkirchen, von dort nach Norden bis Nippes, das Ziel war in der Innenstadt. Insgesamt waren mehr als 30.000 Sportlerinnen und Sportler in den verschiedenen Wettbewerben, unter anderem auch Halbmarathon, am Start.