WDR-Sport Struff weiter im Negativtrend, Altmaier gut in Form Stand: 25.02.2025 20:41 Uhr

Für Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Dubai erneut früh Schluss. Daniel Altmaier hat das Achtelfinale im mexikanischen Acapulco erreicht.

Der Tennisprofi aus Warstein unterlag am Dienstag (25.2.2025) dem topgesetzten Daniil Medwedew in der ersten Runde mit 4:6, 6:7 (4:7). Medwedew trifft nun auf den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard.

Bereits vor knapp zwei Wochen waren die Kontrahenten im Viertelfinale von Marseille aufeinander getroffen - mit dem besseren Ende nach zwei Sätzen für den Russen.

Viele Pleiten

Struff erlebt bislang einen gebrauchten Start ins neue Tennis-Jahr: Bis zum Turnier in Südfrankreich hatte die deutsche Nummer zwei bei drei Starts nur ein Match in Auckland/Neuseeland gewonnen.

Vergangene Woche in Doha, bei den Australian Open in Melbourne und in Rotterdam war der Weltranglisten-46. in der ersten Runde ausgeschieden. Dazwischen sagte er seine Teilnahme am Davis Cup gegen Israel wegen eines Infekts ab.

Altmaier bestätigt gute Form

Der 26-Jährige aus Kempen bezwang in seiner Auftaktpartie den Serben Miomir Kecmanovic mit 4:6, 6:4, 6:3 und bestätigte seine gute Form aus den vergangenen Wochen.

In Rotterdam und Marseille hatte der Weltranglisten-76. zuletzt jeweils das Viertelfinale erreicht. In der Runde der letzten 16 trifft Altmaier bei dem Hartplatzturnier nun auf den an Position acht gesetzten Tschechen Tomas Machac.

Starke Aufschläge

Nach verlorenem ersten Satz bewies Altmaier Kämpferqualitäten: Anfangs des zweiten Durchgangs kassierte er zwar erneut ein Break, er nahm aber dann seinem Gegner ebenfalls umgehend den Aufschlag ab.

Insgesamt servierte Altmaier stark, 15 Asse gelangen ihm, nach 2:12 Stunden Spielzeit verwandelte er seinen ersten Matchball.