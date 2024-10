WDR-Sport Struff verpasst Überraschung gegen de Minaur Stand: 22.10.2024 16:03 Uhr

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Wien einen Überraschungserfolg verpasst.

Durch das 6:2, 2:6, 2:6 gegen den Weltranglisten-10. Alex de Minaur aus Australien scheiterte der 34-Jährige am Dienstag bereits in Runde eins. Struff wartet damit weiter auf einen Sieg über einen Spieler aus den Top 10 in diesem Jahr.

Struff und de Minaur waren in der laufenden Saison bereits beim Masters in Miami und bei den French Open aufeinandergetroffen - jeweils ebenfalls mit besserem Ende für den Australier. Der trifft nun im Achtelfinale auf den Italiener Flavio Cobolli.

Letzter verbliebener Deutscher im Turnier ist Mitfavorit Alexander Zverev. Der Weltranglistendritte aus Hamburg, der in Wien an Position eins gesetzt ist, bekommt es in der Runde der besten 16 am Mittwochabend mit dem Sieger des US-Duells zwischen Alex Michelsen und Marcos Giron zu tun.