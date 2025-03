Unentschieden gegen Tabellenführer Starke Essener trotzen Dresden ein Remis ab Stand: 15.03.2025 16:30 Uhr

Rot-Weiss Essen hat einen Heimsieg über Dynamo Dresden verpasst, gegen den Drittliga-Tabellenführer aber immerhin ein Remis geholt.

Das Spiel im Stadion an der Hafenstraße in Essen endete am Samstagnachmittag 1:1 (0:0). RWE verbuchte damit im Kampf um den Klassenerhalt einen weiteren Punkt und belegt vorerst den elften Tabellenplatz.

Die Essener starteten angriffslustig in das Duell des 29. Spieltags: Sie setzten die Gäste aus Sachsen unter Druck. Doch allmählich fanden die Dresdener besser in die Partie und setzte auch offensiv ein Ausrufezeichen: Der starke Dynamo-Mittelfeldspieler Robin Meißner traf mit einem Schuss aus mehr als 20 Metern den Außenpfosten des Essener Tores (15. Minute).

Die Partie ging hin und her: Mitte der ersten Halbzeit hatte Dynamo mehr vom Spiel, in der Schlussphase des ersten Durchgangs kam RWE in der Offensive wieder mehr zum Zug: Nach einer Flanke von Essens Tom Moustier kam der aufgerückte Mustafa Kourouma zum Kopfball - Dresdens Andi Hoti musste auf der Linie klären.

Arslan bringt RWE in Führung

In der zweiten Halbzeit blieb es unterhaltsam. In der 50. Minute gelang den Gastgebern der umjubelte Führungstreffer. Nach einer schnellen Kombination bediente Dominik Martinovic den RWE-Torjäger Ahmet Arslan an der Strafraumgrenze - der Schuss des Ex-Dresdeners landete links unten im Dynamo-Tor.

Kurz darauf hatte RWE die große Chance zum zweiten Treffer: Nach einem missglückten Abschlag von Dresden-Keeper Tim Schreiber, dem ein Doppelkontakt unterlief, gab es einen indirekten Freistoß für RWE aus fünf Metern Torentfernung; Dresden konnte den Schuss von Arslan aber blocken (55.).

Dresden gleicht durch Boeder aus

Doch auch die Dresdener blieben bissig: Als Essens Kourouma im eigenen Strafraum nach einer Flanke klären wollte, wurde er robust von Dominik Kother angegangen, der den Ball eroberte und auf Lukas Boeder ablegte. Boeders erster Versuch wurde noch geblockt, doch sein zweiter Schuss landete aus wenigen Metern zum Ausgleich im Tor (65.).

Die Schlussphase verlief spannend, beide Mannschaften wollten den Sieg. Es blieb jedoch beim 1:1 (0:0).

Essen nun im Niederrheinpokal gefordert

Für Essen geht es nun zunächst im Niederrheinpokal weiter: Das Halbfinal-Spiel bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen wird am Samstag, 22. März, um 14.00 Uhr angepfiffen. Das nächste Drittliga-Spiel für RWE steht am 28. März an: Dann gastieren die Essener ab 14.00 Uhr beim SC Verl.

