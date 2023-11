WDR-Sport Sport am Volkstrauertag - was ist in NRW erlaubt, was verboten? Stand: 17.11.2023 12:36 Uhr

Am Sonntag ist Volkstrauertag. Das ist zwar kein gesetzlicher, aber ein "stiller" Feiertag. Daher gelten besondere Regeln. Joggen, Fitnessstudio, Bundesligaspiele - wir erklären, was in NRW erlaubt ist und was nicht.

Am Volkstrauertag gedenken die Menschen in Deutschland der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Seit Anfang der 1950er Jahre wird der staatliche Gedenktag im November begangen, immer zwei Sonntage vor dem ersten Advent. In diesem Jahr fällt der Volkstrauertag auf den 19. November.

Er zählt hierzulande zu den sogenannten "stillen Feiertagen", an denen in NRW besondere Einschränkungen gelten. Doch was heißt das genau in Bezug auf den Sport? Darf ich im Wald ne Runde joggen? Kann ich ins Fitnessstudio? Und was ist mit Bundesliga- oder DEL-Spielen?

Joggen am Feiertag - kein Problem

Fangen wir mal klein an: Sport treiben - egal ob in den eigenen vier Wänden oder draußen in der Natur - ist grundsätzlich erlaubt. Auch sportliche Aktivitäten zur Erholung im Rahmen der Freizeitgestaltung sind kein Problem, Saunen, Bräunungs- und Fitnessstudios haben geöffnet.

Im NRW-Gesetz zur Regelung der Sonn- und Feiertage heißt es aber zu Sportveranstaltungen grundsätzlich: Während "der Hauptzeit des Gottesdienstes" sind "größere sportliche Veranstaltungen und solche, durch die der Gottesdienst unmittelbar gestört wird", verboten. Die Hauptzeit des Gottesdienstes bezieht sich im Allgemeinen auf die Spanne zwischen 6 und 11 Uhr.

Keine Sportveranstaltungen zwischen 5 und 13 Uhr

Darüber hinaus gelten am Volkstrauertag noch weitere Einschränkungen. So sind in NRW sportliche und ähnliche Veranstaltungen einschließlich Pferderennen von 5 Uhr bis 13 Uhr verboten. Strengere Regeln gelten in NRW nur an Allerheiligen und am Totensonntag, wo die Durchführung von Sportveranstaltungen von 5 bis 18 Uhr verboten ist. An Karfreitag gilt sogar ein allgemeines, ganztägiges Veranstaltungsverbot. Ruhe ist an allen "stillen Feiertagen" das oberste Gebot.

Am Volkstrauertag sind Ausnahmegenehmigungen "beim Vorliegen eines dringenden Bedürfnisses" zur Durchführung einer Sportveranstaltung in geschlossenen Räumen laut NRW-Gesetz zwar möglich, allerdings nur, "sofern damit keine erhebliche Beeinträchtigung des Sonn- und Feiertagsschutzes verbunden ist". In keinem Fall darf aber eine Veranstaltung während der angegebenen Zeitspanne "unterhaltenden Charakter" haben, das gilt auch für Sportveranstaltungen.

Frauen-Bundesliga und DEL am Nachmittag

Für die großen Sportereignisse muss davon in NRW kein Gebrauch gemacht werden, denn alle Ligaspiele beginnen erst nach dem Ablauf des Sportveranstaltungs-Verbots. Und obwohl die ersten drei Fußball-Liegen wegen der Länderspiele pausieren, ist in Nordrhein-Westfalen am Sonntag einiges los.

Pünktlich um 13 Uhr etwa rollt in der Regionalliga West der Ball, eine Stunde später empfängt Bayer Leverkusen in der Frauen-Fußball-Bundesliga RB Leipzig. In der Deutschen Eishockey-Liga steht ein kompletter Spieltag an - mit Heimspielen für die Iserlohn Roosters (16.30 Uhr) und die Kölner Haie (19 Uhr).