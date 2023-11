WDR-Sport Sport am Totensonntag - was ist in NRW erlaubt, was verboten? Stand: 22.11.2023 14:25 Uhr

Totensonntag ist zwar kein gesetzlicher, aber ein "stiller" Feiertag. Daher gelten besondere Regeln. Doch wie sehen diese für den Sport aus? Und was ist mit den Profis?

Der Totensonntag, auch Ewigkeitssonntag genannt, entstand in der evangelischen Kirche und ist dort der Gedenktag für die Verstorbenen. Er gehört wie eine Reihe von anderen Daten zu den "stillen" Feiertagen und wird am letzten Sonntag im November gefeiert.

An einigen der "stillen" Feiertage gelten in NRW besondere Einschränkungen, so auch am kommenden Totensonntag (26.11.2023). Was bedeutet das für den Sport? Darf ich joggen? Finden im Breitensport Spiele statt? Und was ist eigentlich mit der Bundesliga oder DEL?

Joggen und oder Besuch im Fitnessstudio problemlos möglich

Im NRW-Gesetz zur Regelung der Sonn- und Feiertage heißt es aber zu Sportveranstaltungen grundsätzlich: Während "der Hauptzeit des Gottesdienstes" sind "größere sportliche Veranstaltungen und solche, durch die der Gottesdienst unmittelbar gestört wird", verboten. Die Hauptzeit des Gottesdienstes bezieht sich im Allgemeinen auf die Spanne zwischen 6 und 11 Uhr.

Schauen wir zuerst auf den Jogger im Wald oder den Rennradfahrer auf der Straße: All das ist kein Problem und wie an normalen Sonntagen nicht verboten. Auch Fitnesstudios haben am Totensonntag geöffnet, da diese keinen Veranstaltungscharakter haben und zur Gesunderhaltung dienlich sind.

Keine Sportveranstaltungen zwischen 5 und 18 Uhr

Komplizierter wird es bei allem, was nicht den alleinigen Sport im Studio, Wald oder auf der Straße betrifft - denn an Totensonntag gelten für Sportveranstaltungen besondere Regeln: So sind diese und ähnliche Events einschließlich Pferderennen von 5 Uhr bis 18 Uhr verboten. Strengere Regeln gelten in NRW nur am Karfreitag. Dann gilt sogar ein allgemeines, ganztägiges Veranstaltungsverbot. Ruhe ist an allen "stillen Feiertagen" das oberste Gebot.

Ausnahmegenehmigungen erfolgen nur "beim Vorliegen eines dringenden Bedürfnisses" zur Durchführung einer Sportveranstaltung in geschlossenen Räumen, allerdings nur, "sofern damit keine erhebliche Beeinträchtigung des Sonn- und Feiertagsschutzes verbunden ist". In keinem Fall darf aber eine Veranstaltung während der angegebenen Zeitspanne "unterhaltenden Charakter" haben, das gilt auch für Sportveranstaltungen.

Breitensport steht still, Ausnahme Baskets Bonn

Das bedeutet vor allem für den Breitensport erhebliche Beeinträchtigungen: Der normalerweise häufig sonntags stattfindende Spielbetrieb muss bis 18 Uhr aussetzen. Da die Spiele meist mittags oder nachmittags angesetzt sind, ruht beispielsweise im Amateurfußball komplett der Ball. Entweder werden die Partien verlegt oder das Wochenende im Rahmenterminplan von vornherein als spielfrei eingepreist.

Allerdings gelten die strengen Regelungen nur in NRW. So haben andere Bundesländer laschere Bedingungen. In Baden-Württemberg sind sportliche Veranstaltungen (wie das Bundesliga-Spiel Heidemheim gegen Bochum) ab 13 Uhr erlaubt, in Bayern sogar ganztägig. Anders als noch beim Volkstrauertag ist dieses Mal auch der Profisport betroffen, wo der "stille" Feiertag in den Spielplänen berücksichtigt wurde. Einzig die Baskets Bonn dürfen in der BBL bereits um 15.30 Uhr spielen - eine Ausnahme von der Regel in NRW.

Regionalliga schon am Freitag und Samstag

Die Regionalliga West hat dagegen ihre Spiele alle auf Freitag oder Samstag gelegt. Am letzten Tag des Wochenendes finden keine Partien statt. In der 3. Liga tritt Bielefeld um 13.30 Uhr auswärts an - in Schleswig-Holstein beim VfB Lübeck. Dort ist Sport jedoch ab 11 Uhr erlaubt. Preußen Münster empfängt Viktoria Köln erst deutlich nach Ablauf des Verbotes in NRW. Anstoß ist 19.30 Uhr

In der Bundesliga tritt Bochum wie erwähnt auswärts an und ist damit nachmittags vom Landes-Gesetz nicht betroffen. In der 2. Bundesliga und der HBL ist keiner der NRW-Vereine im Einsatz. In der DEL entgeht Iserlohn durch ein Spiel in Berlin dem Verbot, die Heim-Partie der DEG findet erst abends statt.