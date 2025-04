WDR-Sport Sieg in Sandhausen: SC Verl bleibt in Schlagdistanz Stand: 06.04.2025 18:21 Uhr

Der SC Verl hat seine Außenseiterchance auf den Zweitliga-Aufstieg gewahrt. Am Sonntag gewann der SCV beim SV Sandhausen.

Von Lukas Thiele

Die Ostwestfalen entschieden die Partie des 31. Spieltags mit 3:1 für sich. Berkan Taz (22.), Eduard Probst (69.) und Lars Lokotsch (85.) erzielten die Verler Treffer. Dominic Baumann hatte zwischenzeitlich für Sandhausen ausgeglichen.

In der Tabelle bleibt der SC Verl in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen und hat als Tabellensechster nur vier Punkte Rückstand auf Arminia Bielefeld auf dem Relegationsrang. Es war der vierte Sieg in den vergangenen fünf Spielen. Sandhausen ist dagegen seit nun acht Spielen sieglos und steckt als Tabellen-18. mitten im Abstiegskampf. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt fünf Punkte.

Taz staubt zur Verler Führung ab

Die erste Halbzeit gestaltete sich zerfahren. Viele Spielunterbrechungen sorgten für wenig Spielfluss. Die Verler erspielten sich nach der Anfangsphase mehr Spielanteile und ging nach 22 Minuten mit der ersten richtigen Gelegenheit in Führung: Lars Lokotsch scheiterte zunächst an SVS-Keeper David Richter. Der Abpraller landete aber bei Taz, der überlegt zur Verler Führung einschob.

Sandhausen zeigte sich aber nicht geschockt und kam schnell zum Ausgleich. Gegen aufgerückte Verler war Luca Zander nach einem Sandhäuser Befreiungsschlag frei durch. Im Strafraum bediente er den mitgelaufenen Baumann, der nur noch ins leere Tor einschieben musste (28.).

Verl blieb in der Folge die dominante Mannschaft, konnte sich bis zur Pause aber keine zwingenden Chancen mehr erspielen.

Sandhausen vergibt Doppel-Chance

Eine klare Chance gab es nach der Pause, allerdings für Sandhausen. Verls Torwart Philipp Schulze war aus kurzer Distanz gegen Viktor Granath aber zur Stelle (54.). Wenige Sekunden später schlenzte Besar Halimi nur knapp am linken Pfosten vorbei (55.).

Nuin ging es Schlag auf Schlag. Denn wiederum zwei nur Minuten später meldete sich auch der SC Verl im zweiten Durchgang an. Lokotsch verfehlte das Tor aus rund elf Metern nur knapp (57.).

Probst trifft wuchtig zur Verler Führung

Die Chance war jedoch die Initialzündung für den SC Verl, der fortan das Kommando übernahm und nach 68 Minuten sehenswert in Führung. Nach einem Sandhäuser Ballverlust im Mittelfeld landete der Ball über Umwege bei Taz. Der Stürmer legte ab in den Rückraum auf Probst, der aus 15 Metern wuchtig ins rechte obere Eck traf (69.).

Und der Treffer zeigte Wirkung, denn offensiv kam vom SV Sandhausen lange Zeit nichts mehr. Erst in der Schlussphase drückten die Gastgeber auf den Ausgleich. Getroffen hat aber nur der SC Verl. Wieder gab Taz die Vorlage, diesmal per Ecke. Am Ende drückte Lokotsch den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (85.).

In der 3. Liga steht nun eine Englische Woche an. Der SC Verl empfängt am Mittwoch (09.04.2025, 19 Uhr) die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Der SV Sandhausen tritt gleichzeitig bei 1860 München an.

